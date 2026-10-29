Пенсия в Украине: кто может получить двойной стаж и как подтвердить право — тема, которая сегодня дополнилась еще одним изменением: часть пенсионеров больше не сможет рассчитывать на финансовый бонус к ежемесячным выплатам, который ранее предоставляли за статус почетного донора. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Речь идет о ежемесячной доплате в размере 10% от прожиточного минимума — ориентировочно 300–320 гривен ежемесячно. Теперь ее перестали назначать тем, кто получает статус «Почетный донор Украины» по новым правилам.
Что именно изменилось
Основания для такой доплаты пересмотрели в соответствии с Законом Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови». Ранее граждане со статусом почетного донора имели право на ежемесячную доплату, теперь порядок поддержки доноров изменили.
Вместе с доплатой к пенсии отменили и ряд других льгот: дополнительный выходной день после процедуры, надбавки к студенческим стипендиям и специальные выплаты во время временной утраты трудоспособности.
Кто сохранит право на доплату, а кто нет
Ключевая деталь — закон не имеет обратной силы. Это означает, что подход к выплатам зависит от того, когда именно человек оформлял документы.
Те, кто оформил статус почетного донора раньше, продолжают получать средства полностью — государство ежемесячно начисляет положенные суммы, как и до вступления в силу новых правил. А вот украинцы, которые оформляют статус уже по новым правилам, финансовой доплаты к пенсии не получат.
Какие права и льготы остаются
По разъяснению Пенсионного фонда Украины, базовые социальные гарантии непосредственно для процесса донации остаются в силе. За донорами сохраняются такие права:
- освобождение от работы в день сдачи крови или ее компонентов с сохранением среднего заработка;
- бесплатное медицинское обследование состояния здоровья перед процедурой;
- бесплатный обед в день сдачи крови или денежная компенсация за него.
Таким образом, изменения касаются именно ежемесячной доплаты к пенсии для новых почетных доноров, а не самой возможности сдавать кровь и пользоваться связанными с этим гарантиями.
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