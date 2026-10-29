Ежемесячную надбавку для почетных доноров больше не будут назначать украинцам, которые оформляют этот статус по новым правилам. Тем, кто получил статус ранее, выплаты сохранят в полном объеме.

Пенсия в Украине: кто может получить двойной стаж и как подтвердить право — тема, которая сегодня дополнилась еще одним изменением: часть пенсионеров больше не сможет рассчитывать на финансовый бонус к ежемесячным выплатам, который ранее предоставляли за статус почетного донора. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Речь идет о ежемесячной доплате в размере 10% от прожиточного минимума — ориентировочно 300–320 гривен ежемесячно. Теперь ее перестали назначать тем, кто получает статус «Почетный донор Украины» по новым правилам.

Что именно изменилось

Основания для такой доплаты пересмотрели в соответствии с Законом Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови». Ранее граждане со статусом почетного донора имели право на ежемесячную доплату, теперь порядок поддержки доноров изменили.

Вместе с доплатой к пенсии отменили и ряд других льгот: дополнительный выходной день после процедуры, надбавки к студенческим стипендиям и специальные выплаты во время временной утраты трудоспособности.

Кто сохранит право на доплату, а кто нет

Ключевая деталь — закон не имеет обратной силы. Это означает, что подход к выплатам зависит от того, когда именно человек оформлял документы.

Те, кто оформил статус почетного донора раньше, продолжают получать средства полностью — государство ежемесячно начисляет положенные суммы, как и до вступления в силу новых правил. А вот украинцы, которые оформляют статус уже по новым правилам, финансовой доплаты к пенсии не получат.

Какие права и льготы остаются

По разъяснению Пенсионного фонда Украины, базовые социальные гарантии непосредственно для процесса донации остаются в силе. За донорами сохраняются такие права:

освобождение от работы в день сдачи крови или ее компонентов с сохранением среднего заработка;

бесплатное медицинское обследование состояния здоровья перед процедурой;

бесплатный обед в день сдачи крови или денежная компенсация за него.

Таким образом, изменения касаются именно ежемесячной доплаты к пенсии для новых почетных доноров, а не самой возможности сдавать кровь и пользоваться связанными с этим гарантиями.

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