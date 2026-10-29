Закупочные цены на сою в Украине в конце октября 2026 года выросли до 18,5–19 тысяч гривен за тонну. Подорожание произошло на фоне высокого спроса на масличную культуру и девальвации гривны.

Подорожание продуктов в Украине продолжает набирать обороты — закупочные цены на сою в конце октября 2026 года выросли до 18,5–19 тыс. грн за тонну на условиях доставки в дунайские порты. Об этом сообщает информационное агентство «АПК-Информ».

Подорожание масличной культуры произошло вопреки снижению мировых котировок. На экспортном рынке соевых бобов сохраняется ценовое давление из-за ситуации на мировых товарных биржах — в частности на котировки влияют снижение цен на сою и кукурузу, а также продвижение уборочной кампании в США.

Сколько платят за сою в портах

В валютном эквиваленте цены спроса на украинскую сою в черноморских и дунайских портах менялись незначительно — преимущественно они оставались в пределах $405–435 за тонну на условиях CPT в зависимости от порта назначения. При этом гривневые закупочные цены повысились: в портах Дуная трейдеры предлагают за сою 18 500–19 000 грн/т, тогда как в портах Одессы цены спроса стартуют от 17 600 грн/т.

Для сравнения: в начале октября переработчики преимущественно предлагали 16,7–17,2 тыс. грн/т на условиях CPT, а отдельные закупочные цены достигали 18 тыс. грн/т. То есть самые высокие текущие портовые цены уже превышают типичные закупочные предложения перерабатывающих предприятий, действовавшие в начале месяца.

Почему соя дорожает

Основными факторами роста гривневых цен стали высокий спрос на сырье и изменения валютного курса. Девальвация гривны поддерживает гривневый эквивалент экспортных цен даже при относительно стабильных долларовых котировках. Дополнительную поддержку рынку обеспечивает спрос на соевый шрот со стороны ключевых международных импортеров — благодаря этому украинские перерабатывающие предприятия продолжают активно закупать сою, конкурируя с экспортерами за доступные партии сырья.

Спрос на сою поддерживается и сдержанной активностью продавцов: задержки с уборкой урожая, ожидания более низкого производства и нежелание аграриев продавать сырье по текущим ценам ограничивали предложение на внутреннем рынке.

Что это значит для аграриев

Для украинских аграриев повышение гривневых закупочных цен создает возможность получить большую выручку от продажи урожая. В частности, при цене 19 тыс. грн/т реализация партии сои объемом 100 тонн обеспечивает валовую выручку 1,9 млн грн без учета расходов и особенностей налогообложения. Однако это не означает соответствующей прибыли производителя, поскольку в портовую цену уже заложены расходы на доставку.

Конечный финансовый результат зависит от расходов на транспортировку, качества продукции, валютных колебаний и условий конкретного контракта. Впрочем, дальнейшее подорожание сои не гарантировано: мировой рынок остается под влиянием ожиданий по урожаю в США и странах Южной Америки, а изменения экспортной логистики могут существенно влиять на закупочные предложения в украинских портах.

Для аграрных предприятий ключевым остается выбор оптимального момента реализации урожая и направления сбыта. В условиях нестабильной логистики и валютного курса разница между внутренними и портовыми ценами может быть существенной.

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