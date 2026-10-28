Бюджетный комитет Рады поддержал повышение денежного обеспечения военных, но конкретных сумм пока не названо - правительство должно проработать вопрос до второго чтения бюджета-2027.

В проекте государственного бюджета Украины на 2027 год может быть предусмотрено повышение денежного обеспечения военнослужащих и увеличение финансирования строительства жилья для них. Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал соответствующие предложения и поручил правительству проработать эти вопросы, однако окончательное решение еще впереди.

Об этом народный депутат Леся Забуранна заявила в эфире Ранок.LIVE, сообщает Новини.LIVE. По ее словам, среди предложений, получивших поддержку бюджетного комитета, есть два важных вопроса именно для тех, кто служит. Первый - возможное повышение денежного обеспечения для военных. Второй - увеличение расходов на строительство жилья для защитников.

Что предлагают для военных в бюджете-2027

«Мы поддержали и дали соответствующее поручение правительству рассмотреть возможность повышения выплат военнослужащим», - отметила Забуранна. При этом она подчеркнула, что правительство должно проработать эти предложения, но конкретных сумм возможного повышения выплат и объемов дополнительного финансирования жилищных программ депутат не назвала. Поэтому пока речь идет о предложениях к бюджету, а не об уже принятом решении об увеличении денежного обеспечения.

Всего к проекту государственного бюджета на следующий год народные депутаты подали 5236 поправок. Если сложить сумму, необходимую для удовлетворения всех этих предложений, она превышает 13,5 трлн грн. «Если посчитать сумму, необходимую для удовлетворения всех 5236 предложений, она составит более 13,5 триллиона гривен, что абсолютно нереалистично», - пояснила депутат.

В ходе рассмотрения бюджетный комитет поддержал 90 предложений. Далее депутаты должны пройти предусмотренные процедурой этапы, после чего парламент будет голосовать за проект бюджета в первом чтении.

Среди других приоритетов, на которые обратила внимание Забуранна, - увеличение финансирования лечения детей с редкими заболеваниями, повышение оплаты труда учителей, привлеченных к проведению национального мультипредметного теста, а также поддержка Национальной академии наук.

Отдельно депутат подчеркнула, что Украине нужна дальнейшая финансовая поддержка международных партнеров. По ее словам, на следующий год ожидается помощь для покрытия значительного дефицита госбюджета. Она назвала потребность в 70 млрд долларов, из которых 30 млрд долларов должны пойти на покрытие гражданских, то есть невоенных, расходов, а 40 млрд долларов - на оборону.

Что известно на данный момент

В среду, 28 октября, Верховная Рада приняла госбюджет-2027 в первом чтении. Среди поддержанных предложений - поправка о повышении зарплат военным. Теперь правительство должно доработать бюджет до второго чтения, после чего станет понятно, каким будет финальный объем денежного обеспечения для военных в 2027 году.

Сейчас же действующие правила предусматривают, что размер вознаграждения военнослужащего определяется с учетом конкретных задач и условий. Отдельный порядок действует для дополнительных вознаграждений, которые зависят от пребывания военнослужащего в определенных районах. К тому же с 24 ноября 2026 года в Украине должны заработать новые правила выплат во время лечения: они предусматривают сохранение основных выплат на время длительного лечения, а также дополнительное вознаграждение в размере 50 или 100 тыс. грн в месяц в зависимости от обстоятельств получения травмы.