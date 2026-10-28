За сутки дизель подорожал еще на 28 копеек, а автогаз прибавил сразу 57 копеек. Бензин, наоборот, немного подешевел.

Дизель и автогаз снова подорожали на АЗС за сутки, и на этот раз драйвером роста оказалось именно дизельное топливо. В среду, 28 октября, его средняя розничная цена подскочила на 28 копеек - до 104,21 грн за литр.

Такие данные обнародовал портал minfin.com.ua, который ежедневно отслеживает ценники на украинских заправках, передает Укринформ. В то же время бензин за сутки подешевел на копейку, так что водителям бензиновых авто этот день дал небольшую передышку.

Что стоит топливо в среднем по стране

Средние цены на 28 октября выглядят так: бензин А-95 премиум - 93,88 грн/л (минус 1 коп.), обычный А-95 - 90,08 грн/л (минус 1 коп.), А-92 - 86,36 грн/л (минус 8 коп.). Дизель вырос до 104,21 грн/л, а автогаз прибавил сразу 57 копеек - до 56,19 грн/л.

Для сравнения: еще во вторник, 27 октября, дизель стоил 103,93 грн/л, то есть за два дня он подорожал почти на полгривны. Бензин А-95 во вторник, наоборот, прибавил 4 копейки, а теперь отдал копейку назад.

Где сколько продают топливо на заправках

Цены в разных сетях заметно отличаются, поэтому выбирать АЗС стоит внимательно. Самый дешевый дизель - 101 грн/л - держит сеть Авантаж 7, а самый дорогой, по 106,9 грн/л, выставили ОККО и WOG. Бензин А-95 самый дешевый в Авантаж 7 - 86,95 грн/л, а больше всего придется отдать на ОККО и WOG - по 92,9 грн/л.

Автогаз тоже разбросан по сетям: от 52,45 грн/л в Авантаж 7 до 58,9 грн/л на WOG. Например, на Укрнафте выставили автогаз по 54,9 грн, на БРСМ-Нафте - 53,56 грн, а на UPG - 55,9 грн за литр.

Сколько стоит дизель в отдельных сетях

Авантаж 7 - 101 грн/л

БРСМ-Нафта - 101,75 грн/л

Укрнафта - 102,9 грн/л

UPG - 102,9 грн/л

BVS - 106 грн/л

ОККО - 106,9 грн/л

WOG - 106,9 грн/л

Разница между самым дешевым и самым дорогим предложением дизеля составляет почти 6 гривен на литре. Для водителя, который заправляет полный бак на 50 литров, это разница около 300 гривен за один визит на АЗС.

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