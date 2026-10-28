Субсидию на отопительный сезон переназначили еще с 1 октября, однако за первый месяц украинцы получат лишь половину начисленной суммы.

Субсидия начислена, но не выплачивается — с такой ситуацией украинцы столкнутся уже в ноябре, когда получат выплату за октябрь. Несмотря на то, что субсидию на отопительный сезон переназначили еще с 1 октября, на счета поступит лишь половина суммы.

В Украине стартовал отопительный сезон 2026–2027 годов. В части городов и общин тепло уже подали в школы и другие учреждения социальной сферы, а бытовым потребителям батареи могут включить позже. При этом субсидии на холодный период пересчитали заранее, и именно здесь кроется причина «неполной» выплаты.

Как начисляют субсидию за октябрь

Согласно разъяснению Пенсионного фонда, субсидия на оплату отопления рассчитывается исходя из продолжительности отопительного сезона — то есть с 16 октября по 15 апреля. Выплата помощи происходит в текущем месяце за предыдущий, поэтому деньги за октябрь украинцы получат только в ноябре.

На счета поступит половина суммы, поскольку расчет ведут не с начала октября, а с 16 по 31 число. При этом не учитывается, когда домохозяйство фактически начало пользоваться отоплением.

Проверить начисленную субсидию можно дистанционно — данные появляются в личных кабинетах потребителей на веб-портале Пенсионного фонда. Достаточно выбрать раздел «Моя субсидия» и посмотреть назначенную сумму и начисления за конкретный период.

Почему за переходные месяцы платят меньше

Пенсионный фонд дважды в год пересчитывает субсидии. На неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября, на зиму — с 1 октября по 30 апреля. Граничные месяцы каждого сезона учитываются лишь частично, пропорционально количеству дней, когда действует отопительный сезон.

Поэтому ситуация с неполными начислениями повторяется не только осенью, но и весной. За апрель учитывают только 15 дней отопления, поэтому получатели субсидий снова видят половину положенной суммы. Украинцы нередко забывают об этом правиле и обращаются за разъяснениями, заметив существенную разницу в выплатах.

Кто должен подать заявление заново

Большинству граждан субсидию на отопительный сезон продлили автоматически. Однако некоторым украинцам выплаты назначаются по новому обращению. Это касается:

лиц, которые арендуют жилье и самостоятельно оплачивают коммунальные услуги;

домохозяйств, где фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

домохозяйств, в составе которых есть ВПЛ (в случае смены места жительства);

семей, получающих субсидию на дрова, сжиженный газ или жидкое печное топливо.

Как не потерять часть субсидии

Этим категориям стоит обратить внимание на важный крайний срок. Период подачи документов длится с 1 октября по 30 ноября включительно. Если подать заявление до конца этого срока, субсидию назначат с начала отопительного сезона.

В случае обращения в Пенсионный фонд после 30 ноября выплату назначат со дня подачи документов. То есть теряется помощь как минимум за октябрь и ноябрь. Поэтому тем, кто попадает под перечень выше, стоит не медлить с оформлением.

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