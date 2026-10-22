Українці, які вже отримували субсидії, або ж ті, хто звернувся за допомогою вперше, інколи не отримують виплату субсидії або їм відмовляють після подання всіх необхідних документів.

Субсидія може не надійти в тому випадку, якщо є помилки у документах, повідомляє Politeka.net.

Якщо ви отримали відмову, то маєте 14 днів для того, щоб виправити або доповнити інформацію, зазначену в офіційних документах. Після перевірки оновлених даних Пенсійний фонд може призначити субсидію, повідомивши про нове рішення.

Також важливо пам’ятати, що субсидія на опалювальний сезон зазвичай нараховується автоматично на наступний неопалювальний період. Зазвичай, якщо ви отримували допомогу в попередньому сезоні, вам не потрібно звертатися знову, повідомляє Політека

Якщо є заборгованість по платежах

Важливим критерієм для призначення субсидії є відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги. Якщо у вас є борги, це може стати причиною відмови. Однак є можливість відновити нарахування субсидії — потрібно погасити борг або укласти договір реструктуризації з постачальниками послуг. В такому разі, при зверненні за субсидією, потрібно подати копію цього договору про реструктуризацію.

Як дізнатися, чи вам нарахована субсидія

Для більшості українців, які отримували субсидію під час опалювального сезону, Пенсійний фонд самостійно перерахує її розмір на неопалювальний сезон. Якщо ж ви отримували субсидію, але змінили склад родини чи майновий стан, потрібно повідомити про ці зміни упродовж 30 днів.