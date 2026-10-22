Украинцы, которые уже получали субсидии, или обратившиеся за помощью впервые, иногда не получают выплату субсидии или им отказывают после представления всех необходимых документов.

Субсидия может не поступить, если есть ошибки в документах, сообщает Politeka.net.

Если вы получили отказ, то имеете 14 дней для того, чтобы исправить или дополнить информацию, указанную в официальных документах. После проверки обновленных данных, Пенсионный фонд может назначить субсидию, сообщив о новом решении.

Также важно помнить, что субсидия на отопительный сезон обычно начисляется автоматически на следующий неотапливаемый период. Обычно, если вы получали пособие в предыдущем сезоне, вам не нужно обращаться снова, сообщает Политека.

Если есть задолженность по платежам

Важным критерием для назначения субсидии отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Если у вас есть долги, это может стать причиной отказа. Однако есть возможность возобновить начисление субсидии — погасить долг или заключить договор реструктуризации с поставщиками услуг. В таком случае, при обращении за субсидией нужно подать копию этого договора о реструктуризации.

Как узнать, начислена ли вам субсидия

Для большинства украинцев, получавших субсидию во время отопительного сезона, Пенсионный фонд самостоятельно перечислит ее размер на неотапливаемый сезон. Если вы получали субсидию, но изменили состав семьи или имущественное положение, нужно сообщить об этих изменениях в течение 30 дней.