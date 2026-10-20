В Україні перевірити, чи нарахована вам субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна без необхідності телефонувати до управлінь соціального захисту.

Субсидія призначається домогосподарствам, де витрати на оплату комунальних послуг перевищують обов’язковий платіж, визначений для кожної родини, повідомляє Politeka.net.

Обов’язковий відсоток платежу розраховується за спеціальною формулою, яка враховує сукупний дохід сім’ї, кількість її членів та рівень прожиткового мінімуму. Для цього визначають середньомісячний дохід на одну особу і порівнюють його з мінімально необхідним обов’язковим платежем. Якщо витрати на комунальні послуги виявляються більшими, родина може отримати фінансову допомогу у вигляді субсидії.

Як перевірити, чи призначена субсидія

Про суму та період нарахованої субсидії можна дізнатися в Єдиному державному реєстрі одержувачів субсидій. Для цього потрібно скористатися онлайн-порталом Міністерства соціальної політики України, повідомляє Політека.

Дотримуючись простих кроків, можна швидко отримати всю необхідну інформацію: перейдіть на портал subsidii.ioc.gov.ua; введіть особисті дані: область, місто, вулицю, номер будинку та квартири (інші дані, такі як ПІБ чи номер паспорта, вводити не потрібно); пдтвердіть, що ви не є роботом, і натискайте кнопку «Шукати». Після цього на екрані з’явиться вся необхідна інформація про те, чи нарахована вам субсидія.