Субсидію на оплату комуналки можна оформити онлайн через портал «Дія» — без особистого візиту до Пенсійного фонду та паперової заяви. Розповідаємо покроково, які дані підготувати, як заповнити заяву та де перевірити результат.

Субсидію на оплату комуналки можна оформити онлайн через портал «Дія» — без черг, паперової заяви та візиту до Пенсійного фонду. Послуга безкоштовна, а заяву розглядає Пенсійний фонд України.

Спершу підготуйте паспорт і податковий номер, номер банківського рахунку IBAN, особові рахунки за комунальні послуги та дані про всіх мешканців помешкання. IBAN починається з літер UA і складається з 29 символів — його видно у банківському застосунку або договорі з банком.

Як повідомляє видання «На пенсії», на порталі diia.gov.ua у пошуку потрібно написати «субсидія» та вибрати послугу «Заява на субсидію». Для входу знадобиться BankID або електронний підпис: пароль від банківського застосунку і PIN-код картки нікому передавати не можна.

Як заповнити заяву онлайн

Після авторизації частина даних підтягнеться автоматично — перевірте прізвище, дату народження, паспортні дані та податковий номер. Далі вкажіть адресу житла і свій статус: власник, орендар чи внутрішньо переміщена особа. Для ВПО субсидію можуть призначити за місцем фактичного проживання навіть без реєстрації.

Оберіть комунальні послуги — електроенергію, газ і його розподіл, опалення, воду й водовідведення, вивезення відходів. Для кожної послуги зазначають назву надавача та номер особового рахунку з платіжки, а також IBAN, куди надходитимуть гроші.

Додайте всіх зареєстрованих і тих, хто фактично проживає у квартирі: Пенсійний фонд враховує і склад домогосподарства, і склад сім'ї. Перед надсиланням ще раз перевірте адресу, рахунки й реквізити, підпишіть заяву електронним підписом. Рішення розглядають до 30 календарних днів, результат — в особистому кабінеті або на електронній пошті.

Що робити, якщо виникли питання

Телефонуйте до Пенсійного фонду України за безкоштовним номером 0 800 503 753. Якщо «Дія» не працює, заяву приймають і через вебпортал ПФУ portal.pfu.gov.ua — у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть «Заява на житлову субсидію чи пільгу». Офіційна сторінка послуги доступна на порталі «Дія».

Раніше Politeka повідомляла, субсидія на комунальні послуги: у ПФУ розповіли, що робити, якщо гроші не надійшли.

Також Politeka повідомляла, як правильно заповнювати призначення платежу: за який переказ з картки на картку заблокують рахунок.