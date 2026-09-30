Субсидію на оплату комуналки можна оформити онлайн через портал «Дія» — без черг, паперової заяви та візиту до Пенсійного фонду. Послуга безкоштовна, а заяву розглядає Пенсійний фонд України.
Спершу підготуйте паспорт і податковий номер, номер банківського рахунку IBAN, особові рахунки за комунальні послуги та дані про всіх мешканців помешкання. IBAN починається з літер UA і складається з 29 символів — його видно у банківському застосунку або договорі з банком.
Як повідомляє видання «На пенсії», на порталі diia.gov.ua у пошуку потрібно написати «субсидія» та вибрати послугу «Заява на субсидію». Для входу знадобиться BankID або електронний підпис: пароль від банківського застосунку і PIN-код картки нікому передавати не можна.
Як заповнити заяву онлайн
Після авторизації частина даних підтягнеться автоматично — перевірте прізвище, дату народження, паспортні дані та податковий номер. Далі вкажіть адресу житла і свій статус: власник, орендар чи внутрішньо переміщена особа. Для ВПО субсидію можуть призначити за місцем фактичного проживання навіть без реєстрації.
Оберіть комунальні послуги — електроенергію, газ і його розподіл, опалення, воду й водовідведення, вивезення відходів. Для кожної послуги зазначають назву надавача та номер особового рахунку з платіжки, а також IBAN, куди надходитимуть гроші.
Додайте всіх зареєстрованих і тих, хто фактично проживає у квартирі: Пенсійний фонд враховує і склад домогосподарства, і склад сім'ї. Перед надсиланням ще раз перевірте адресу, рахунки й реквізити, підпишіть заяву електронним підписом. Рішення розглядають до 30 календарних днів, результат — в особистому кабінеті або на електронній пошті.
Що робити, якщо виникли питання
Телефонуйте до Пенсійного фонду України за безкоштовним номером 0 800 503 753. Якщо «Дія» не працює, заяву приймають і через вебпортал ПФУ portal.pfu.gov.ua — у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть «Заява на житлову субсидію чи пільгу». Офіційна сторінка послуги доступна на порталі «Дія».
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