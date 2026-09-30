Курс долара до кінця 2026 року може сягнути 46,7 гривні. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин окреслив три сценарії розвитку валютного ринку на жовтень і зберіг річний прогноз на рівні 45,5–46,7 грн за долар.

Курс долара в Україні продовжує зростати, і тиск на гривню до кінця року лише посилюватиметься. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин озвучив свій прогноз щодо того, скільки коштуватиме американська валюта до завершення 2026 року.

За словами аналітика, на гривню тиснуть поглиблення дефіциту зовнішньої торгівлі через падіння експорту та зростання імпорту, зокрема палива, продовольства, фармацевтики й металопродукції. Додатковий попит на валюту створюватимуть підготовка до зими та закупівля газу.

Стримують девальвацію активні валютні інтервенції НБУ, які у вересні сягнули рекордних 5,4 млрд доларів, а також скорочення державних видатків і падіння доходів населення через хвилю звільнень у бізнесі.

"Уряд залишив фінансування лише по захищених статтях. Менше бюджетних грошей в економіці — менше споживання бюджетозалежних організацій — менше попиту на імпорт і валюту", — пояснив Шевчишин.

Три сценарії розвитку валютного ринку

Аналітик розглядає три варіанти. За базовим сценарієм, ймовірність якого він оцінює у 65%, готівковий долар перейде на новий щабель — у межах 45,50–46,00 грн, а євро — 51,00–51,50 грн.

Оптимістичний сценарій (ймовірність 15%) передбачає прогрес по чорноморському перемир'ю, ритмічне надходження військової допомоги та голосування у Раді за необхідні законопроєкти. Тоді НБУ утримуватиме долар ближче до 44,5–45,20 грн, а євро повернеться до рівнів 51,5–52 грн.

Негативний сценарій (ймовірність 20%) пов'язаний із прихованою мобілізацією в РФ, новою хвилею ударів по інфраструктурі та провалом голосувань. У такому разі НБУ змушений відпускати і долар, і євро: долар сягне 46–46,5 грн, з ризиком зростання при зимовій ескалації.

Прогноз до кінця року

Свій річний прогноз Шевчишин зберігає на рівні 45,5–46,7 грн за долар — за умови виходу на енергетичне перемир'я та ритмічного зовнішнього фінансування, щодо яких поки зберігається значна невизначеність.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 44,95 грн, продати долар можна за 44,80 гривні. Курс готівкового євро — 51,66 грн за євро, курс продажу — 51,45 грн.

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