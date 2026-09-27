Курс долара в Україні наблизився до психологічної позначки у 45 гривень за долар, однак економісти по-різному оцінюють, до якого рівня він може піднятися до кінця 2026 року.

Курс долара в Україні цієї осені стабільно повзе вгору — у вересні середній курс наблизився до позначки 45 гривень за долар, а євро вже торгується близько 52 гривень. Щоб утримувати валюту хоча б у цих межах, Національний банк активно виходить на ринок з інтервенціями, а головне питання — як довго регулятор зможе без обмежень закривати попит на валюту. Сценарії валютного ринку та прогнози експертів зібрало видання UA.News.

Ціна такого стримування висока. За даними НБУ, щомісяця регулятор витрачає близько 5 мільярдів доларів на підтримку гривні, а щодня додатково продає ще 30–40 мільйонів доларів на закупівлю військового обладнання. Від початку 2026 року на підтримку курсу пішло вже понад 35 мільярдів доларів — майже стільки ж інтервенцій надійшло на міжбанк за весь минулий рік.

Попит на валюту зростає. У вересні обсяги торгів на міжбанку стабільно перевищували 300 мільйонів доларів на день, а 3 вересня сягнули максимуму в понад 555 мільйонів доларів. Міжнародні резерви України на початок вересня становили близько 48,7 мільярда доларів — на 2,5 мільярда менше, ніж місяцем раніше. Уряд у макропрогнозах закладає курс долара на рівні 48,3 гривні на кінець 2027 року, а середній курс наступного року оцінює в 47,1 гривні за долар.

На послаблення гривні тиснуть кілька чинників. Україна має значний торговий дефіцит: тиск імпорту посилюється, а експорт обмежений через закриті порти. Мінагрополітики прогнозує, що за підсумками року експорт сільгосппродукції скоротиться на 30 мільйонів тонн, а втрати виручки сягнуть до 10 мільярдів доларів. Втрати основних фондів та інфраструктури, за оцінками Мінекономіки, вже становлять майже 10 мільярдів доларів.

Додає невизначеності й питання міжнародної допомоги. Цьогоріч Україна залучила 31,3 мільярда доларів зовнішнього фінансування, але подальший потік коштів може уповільнитися. За даними Центру економічної стратегії, для отримання принаймні частини фінансування Верховній Раді до кінця року треба ухвалити понад 40 законопроєктів.

Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, вважає: якщо Україна й надалі отримуватиме допомогу партнерів, курс до кінця року залишиться на рівні 45,6–45,7 гривні за долар і вище не підніметься. Якщо ж фінансування не буде, доведеться самостійно покривати валютні ризики, і гривня може різко послабитися.

Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук наголошує, що курс гривні фактично повністю залежить від Нацбанку та обсягів його інтервенцій. Різких коливань він зараз не очікує, але зауважує: непрозорі дії регулятора провокують додатковий попит на іноземну валюту з боку бізнесу й населення.

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