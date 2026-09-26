Дизель по 145 гривень за літр — такий цінник на дизельне пальне в Україні можливий уже взимку за негативного сценарію, попередив паливний експерт Дмитро Льоушкін. За більш імовірним прогнозом у лютому 2027 року вартість літра сягне 115–120 гривень.

Подорожчання пального в Україні взимку може підняти ціну дизеля до 115–120 гривень за літр уже в лютому 2027 року, а за негативного сценарію вартість здатна злетіти й до 145 гривень.

Такий прогноз в ефірі «Новини.Live» озвучив генеральний директор групи компаній Prime Group, паливний експерт Дмитро Льоушкін. За його словами, позначка 115–120 гривень за літр — це «оптимізований прогноз» на зимовий період. Бензин, за оцінками фахівця, коштуватиме приблизно на 10 гривень дешевше за дизель — близько 105–110 гривень.

Водночас експерт не відкидає й гіршого розвитку подій. Якщо орієнтуватися на поточні європейські цінники, дизель по 145 гривень за літр стає реальністю: пікова вартість пального в Європі наразі сягає близько 2,8–2,9 євро за літр, тобто 143,91–149,05 гривні.

Що вплине на ціну дизеля

Ключовий вплив на підсумкові цифри на АЗС, за словами експерта, матимуть світова ціна нафти, коливання курсу гривні, рівень акцизів та загальна ситуація на глобальному ринку. Утім сам Льоушкін називає сценарій із ціною 145 гривень за літр менш реалістичним.

«Щоб не наганяти зайвого жаху, я вважаю, що дизель буде по 115–120 гривень за літр десь у лютому. Бо акцизи, бо немає завершення війни — ні однієї, ні іншої, бо ми будемо переживати досить важку зиму і відповідати на дії РФ. Це також матиме вплив на світові ціни», — пояснив він.

Нині в Україні тримаються ціни на пальне, які в Європі існували ще пів року тому. Якщо взимку світові котирування піднімуться, українська вартість пального підтягнеться до європейських показників. Раніше директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн закликав водіїв, бізнес і місцеву владу завчасно сформувати невеликий резерв пального, щоб спокійно пройти періоди можливих перебоїв із постачанням.

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