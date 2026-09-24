За тиждень в Україні найбільше подорожчали салат, капуста та помідори. Водночас цибуля, морква, огірки, броколі, лохина та кавун стали дешевшими.

Подорожчання продуктів в Україні цього тижня змінило цінники на овочі, фрукти та ягоди. Найбільше за сім днів додали в ціні салат, білокачанна капуста та помідори.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику галузевого проєкту EastFruit, ціни на частину позицій зросли, тоді як інші овочі та фрукти навпаки подешевшали.

Які овочі подорожчали найбільше

Найвідчутніше за тиждень зросла вартість салату — з 80–100 до 145–155 гривень за кілограм. Білокачанна капуста додала з 18–22 до 20–25 гривень, а помідори — з 30–40 до 35–45 гривень за кіло.

Також подорожчали цвітна капуста (з 40–45 до 45–55 гривень), пекінська капуста (з 35–50 до 45–55) і баклажани (з 35–45 до 40–50 гривень за кілограм).

Що навпаки подешевшало

Частина овочів стала доступнішою. Броколі знизилася в ціні з 65–85 до 55–65 гривень, морква — з 12–15 до 10–15, а ріпчаста цибуля — з 14–16 до 12–16 гривень за кілограм.

Огірки подешевшали з 35–60 до 30–55 гривень, солодкий перець — з 33–60 до 30–60, а гострий — з 80–130 до 75–125 гривень. Ціна картоплі лишилася без змін — 11–13 гривень за кілограм. Кабачки коштують 30–35 гривень, часник — 60–170.

Фрукти та ягоди: що з цінами

У фруктово-ягідному сегменті подорожчали малина (з 180–350 до 220–350 гривень), персики (з 50–90 до 65–100), сливи (з 15–35 до 20–40) та дині (з 20–35 до 35–50 гривень за кіло).

Водночас лохина подешевшала з 260–400 до 230–350 гривень, груші — з 30–60 до 25–60, нектарини — з 90–130 до 80–110, а кавун — з 10–20 до 10–12 гривень за кілограм.

Яблука тепер коштують від 16 до 40 гривень (було 16–35), виноград — від 60 до 120 гривень (було 50–140). Ціни на апельсини, лимони, банани, ківі та гранати не змінилися.

Що зараз на ринках

Продавці найбільше пропонують помідори. Перцю на ринку стало менше, а білокачанної капусти — більше. Зросла кількість продавців картоплі, а до топу продажів повернулися цвітна та пекінська капуста. Серед фруктів найбільше пропозицій по яблуках, додалося груш, винограду та хурми.

Як вигідно купувати овочі та фрукти

Ціни на одні й ті самі позиції в різних супермаркетах і на ринках можуть помітно відрізнятися залежно від мережі та акційних пропозицій. Перед покупкою варто порівнювати цінники кількох точок — різниця на тих самих овочах чи фруктах нерідко сягає десятків гривень за кілограм.

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