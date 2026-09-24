Українець оновив дані в "Резерв+" і вказав, що мешкає в польській Познані, але ТЦК оголосив його в розшук за неявку за повісткою. Суд пояснив, чому визнав дії військкомату законними.

Розшук ТЦК у "Резерв+" суд може визнати законним навіть тоді, коли чоловік оновив дані та чесно вказав закордонну адресу. Про таке рішення повідомила ТСН із посиланням на «Судово-юридичну газету».

У червні 2024 року громадянин оновив військово-облікові дані через "Резерв+" і зазначив, що фактично проживає за межами України — у місті Познань (Польща). Однак ТЦК та СП направив повістку на його зареєстровану адресу в Україні з вимогою з'явитися до військкомату вранці 27 березня 2025 року.

"Укрпошта" повернула лист із відміткою про відсутність адресата. Згодом чоловік побачив у застосунку статус «у розшуку»: виявилося, що ТЦК звернувся до Національної поліції з проханням про його адміністративне затримання та доставлення через порушення правил військового обліку.

Військовозобов'язаний не погодився з такими діями та подав позов. Його захист наполягав: чоловік фізично не міг отримати повістку в Україні, адже чесно вказав польську адресу. Адвокат вважав, що направлення листа на українську адресу реєстрації не може вважатися належним повідомленням, тож у ТЦК не було законних підстав оголошувати чоловіка в розшук і звертатися до поліції.

Що вирішив суд

Суд став на бік військкомату та відхилив скаргу. Головним аргументом стало те, що чоловік не підтвердив документами, що справді живе у Познані. Ба більше — за базою прикордонників «Аркан» він узагалі офіційно не виїжджав з України.

Як пояснив суд, згідно з постановою Кабміну № 560, якщо особа не повідомила ТЦК достовірну інформацію про інше місце проживання, то відмітка пошти про відсутність адресата за місцем реєстрації вважається належним підтвердженням оповіщення. Оскільки чоловік не з'явився за викликом, це — пряме порушення правил обліку.

Окремо суд роз'яснив питання статусу «у розшуку» в реєстрі. Позивач вказував, що щодо нього не складали протоколу чи постанови про адміністративне правопорушення за статтями 210 або 210-1 КУпАП. Проте суд наголосив: чинне законодавство не забороняє вносити до реєстру «Оберіг» відомості про порушення правил військового обліку навіть без офіційної постанови про штраф.

Судді визнали, що поняття «притягнення до відповідальності» та «відомості про порушення правил обліку» не є тотожними. У підсумку суд констатував: ТЦК та СП діяв виключно в межах своїх повноважень, а інформація про розшук військовозобов'язаного залишається законною.

Що це означає для тих, хто живе за кордоном

Із рішення випливає практичний висновок: самого факту оновлення адреси в "Резерв+" недостатньо. Якщо ви вказали проживання за кордоном, варто подбати, щоб ТЦК отримав достовірне підтвердження: консульський облік, документ про реєстрацію за кордоном чи інші докази фактичного перебування в іншій країні. Інакше повістка на стару українську адресу може бути визнана належним оповіщенням, а згодом у застосунку може з'явитися статус «у розшуку».

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