Якщо взимку у квартирі холодніше за встановлену норму, можна вимагати перерахунку плати за опалення, а за значного відхилення — взагалі не платити за послугу.

Оплату за опалення в Україні можна законно зменшити або скасувати, якщо в оселі холодно. Більшість споживачів про це не знає і мовчки платить повну суму, хоча закон дозволяє вимагати перерахунку за кожен градус відхилення від норми.

Механізм перерахунку вартості комунальних послуг у коментарі УНІАН пояснила адвокатка Адвокатського бюро «Івана Хомича» Олена Воронкова. Головне, що треба розуміти споживачу, — перевіряти батареї на дотик немає жодного сенсу.

Як правильно зафіксувати низьку температуру

Закон не встановлює температуру для самих радіаторів, оскільки вона залежить від їхнього матеріалу та віку будинку. Офіційно контролюють лише два показники: температуру води на вході в будинок і температуру повітря безпосередньо в кімнатах.

За словами адвокатки, вимірювати повітря слід орієнтовно по центру кімнати на висоті 1–1,5 метра від підлоги. Заміри біля вікон, батарей, на підлозі чи під стелею не зараховуються.

Для власного контролю підійдуть звичайні кімнатні термометри або автоматичні реєстратори вартістю від 300 до 3000 гривень. Показники можна фіксувати на відео. Однак для офіційного підтвердження порушення потрібно викликати представника компанії-постачальника.

Коли можна вимагати перерахунку

Згідно з Державними будівельними нормами, у період опалювального сезону температура у житлових кімнатах має становити не менше 18°C, а в кутових кімнатах — не менше 20°C. Якщо показники нижчі за норму, постачальник зобов'язаний зробити перерахунок.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №127, плата за послугу зменшується на 5% за кожен градус відхилення від норми. А якщо температура повітря у квартирі більш ніж на 6°C нижча за норму, плата за постачання теплової енергії не нараховується взагалі.

Що робити, якщо представник не прийшов

Щоб перевірити якість опалення, потрібно звернутися до постачальника. Його представник має прийти, виміряти температуру та скласти акт-претензію. Якщо фахівець не з'явився протягом доби або відмовився підписати документ, споживач може скласти акт сам — для цього потрібні підписи щонайменше двох сусідів.

Водночас адвокатка зауважує, що на практиці українці рідко відстоюють свої права у питаннях теплопостачання. «За 12 років роботи я жодного разу не бачила, щоб споживачі зверталися з проблемою, що опалення здійснюється на неналежному рівні», — каже Воронкова.

Слід враховувати й умови воєнного стану: через атаки РФ на об'єкти теплової інфраструктури зниження температури в оселях часто відбувається через об'єктивні обставини, а не з вини постачальників. Тому важливо заздалегідь фіксувати реальну температуру і звертатися до постачальника вчасно.

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