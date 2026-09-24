Недоодержану пенсію військового пенсіонера, яку він не встиг одержати за життя, у парламенті пропонують включити до спадщини для його рідних.

Пенсійні правила для українців змінюються, і чергова ініціатива стосується родин військових пенсіонерів: недоодержану пенсію померлого пропонують повноцінно включати до складу спадщини. У парламенті з'явився відповідний законопроєкт, що усуває правову колізію, повідомляє Судово-юридична газета.

Йдеться про суму пенсії, яку військовий пенсіонер встиг нарахувати, але так і не отримав за життя. На практиці такі кошти іноді «зависають»: якщо немає членів сім'ї, які проживали разом із померлим, або вони не звернулися вчасно, гроші можуть залишитися невиплаченими замість того, щоб перейти спадкоємцям.

У чому суть проблеми

Загальна норма Цивільного кодексу України (стаття 1227) каже: зарплата, пенсія, стипендія, аліменти та інші соціальні виплати, які належали людині, але не були нею одержані за життя, спершу передаються членам її сім'ї. Якщо ж таких членів сім'ї немає — ці суми входять до складу спадщини і дістаються спадкоємцям за заповітом або за законом.

Однак для військових пенсіонерів діє окремий закон — «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Його положення про недоодержану пенсію, як вважають автори ініціативи, не дають однозначної відповіді на випадок, коли сім'ї немає або вона пропустила строк звернення. Через це суди ухвалюють різні рішення, а частина грошей померлих військових так і не доходить до рідних.

Що пропонують змінити

Законопроєкт має закрити цю прогалину і прямо закріпити, що недоодержана військова пенсія включається до складу спадщини. Тобто якщо військовий пенсіонер помер, а нараховані, але не виплачені йому кошти залишилися в Пенсійному фонді, їх зможуть отримати спадкоємці: дружина або чоловік, діти, батьки чи інші особи, визначені в заповіті або за законом.

Такий підхід наближає правила для військових пенсій до загальних норм спадкування і знижує ризик, що гроші родини «згорять» через бюрократичну колізію.

Як родині отримати недоодержану пенсію

Поки законопроєкт не ухвалений, рідним померлого військового пенсіонера варто звернутися до територіального органу Пенсійного фонду із заявою про виплату недоодержаної пенсії. До заяви додають свідоцтво про смерть, документи, що підтверджують родинний зв'язок і спільне проживання, паспорт та ідентифікаційний код. Важливо не пропускати строки: для оформлення спадкових прав у нотаріуса зазвичай відводять шість місяців після відкриття спадщини.

Кожна справа індивідуальна, тож юристи радять не зволікати й одразу порадитися з нотаріусом або адвокатом. Особливо якщо Пенсійний фонд відмовляє у виплаті — тоді питання доведеться вирішувати в суді, і ухвалений згодом закон може суттєво спростити такі справи.

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