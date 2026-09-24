Ворог продовжує масовані атаки ракетами та дронами по українських містах, під ударами опиняється цивільна інфраструктура. Мешканці Київської області, чиє житло було пошкоджене чи знищене, можуть подати заявку на компенсацію через державну програму «єВідновлення».

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області — не єдина програма підтримки, на яку можуть розраховувати мешканці регіону. Власники квартир і будинків, пошкоджених чи знищених російськими ракетами й дронами, теж мають право на грошову компенсацію.

Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація з посиланням на Мінрегіон, ворог вкотре здійснює масовані атаки ракетами та дронами по українських містах, під удари щоразу потрапляє цивільна інфраструктура. Подати заяву на виплату можна через портал або застосунок «Дія», а також у ЦНАП чи в нотаріуса.

Державна програма «єВідновлення» охоплює два сценарії: компенсацію за пошкоджене житло, яке можна відремонтувати, та компенсацію за повністю знищене помешкання. Алгоритм дій у кожному випадку відрізняється.

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло

Власникам квартир і будинків, які підлягають ремонту, потрібно виконати п'ять послідовних кроків:

переконатися, що житло зареєстроване в Державному реєстрі речових прав; подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно — через «Дію» або ЦНАП; відкрити спеціальний банківський рахунок для проведення ремонту; подати заяву на компенсацію через послугу «єВідновлення» у «Дії», ЦНАП або в нотаріуса; дочекатися рішення комісії — на розгляд відведено до 30 днів, за потреби надати додаткові документи.

Що робити, якщо житло пошкоджене повторно

Будинки в містах і громадах, які ворог обстрілює регулярно, іноді зазнають ушкоджень кілька разів. Для таких випадків передбачено окремий порядок:

відкрити «Звіт про ремонт» за попередньою заявою; зазначити, що майно пошкоджено повторно; подати нове інформаційне повідомлення та нову заяву на компенсацію.

Як отримати компенсацію за знищене житло

Якщо помешкання вже не підлягає відновленню, його власник може претендувати на компенсацію за повністю знищене житло. У цьому випадку порядок дій коротший:

подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно через «Дію»; перевірити актуальність даних про право власності в Державному реєстрі та за потреби оновити їх; подати заяву на компенсацію через «Дію», ЦНАП або нотаріуса; дочекатися рішення комісії.

Куди звертатися та скільки чекати

Усі заяви приймають через три канали — портал або застосунок «Дія», найближчий ЦНАП чи нотаріуса. Найзручніший спосіб — онлайн: у «Дії» можна одразу подати і інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, і заяву на виплату. Рішення ухвалює спеціальна комісія, на розгляд документів відведено до 30 днів.

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