Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 23 по 29 вересня показує, що синоптики очікують потепління до +19° у понеділок, а тричі протягом тижня прогнозують опади.

прогноз погоди на минулий тиждень уже попереджав про циклон над Київщиною, а нові дані Гідрометцентру показують, що опади повернуться ще тричі протягом наступних семи днів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, впродовж тижня з 23 по 29 вересня температура вдень у Київській області коливатиметься від +13° до +19°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +8°...+12°.

У середу, 23 вересня, у Київській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень повітря прогріється до +15°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +8°.

У четвер, 24 вересня, синоптики прогнозують опади. Вдень температура утримається на позначці +13°, вночі — близько +10°, хмарно з проясненнями.

У п’ятницю, 25 вересня, збережеться хмарна з проясненнями погода, без опадів. Вдень повітря прогріється до +18°, вночі — до +8°.

У суботу, 26 вересня, очікується хмарна погода з можливими опадами. Вдень +14°, вночі +11°.

У неділю, 27 вересня, мінлива хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до +18°, вночі — до +9°.

У понеділок, 28 вересня, малохмарно, синоптики прогнозують опади. Це найтепліший день тижня — вдень +19°, вночі +11°.

У вівторок, 29 вересня, хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень +16°, вночі +12° — найтепліша ніч тижня.

Найтеплішим днем тижня стане понеділок, 28 вересня, коли вдень повітря прогріється до +19°. Найпрохолодніше буде у четвер, 24 вересня, — лише +13° вдень. Перепад температур за тиждень становитиме 6°. Опади прогнозують тричі — у четвер, 24 вересня, суботу, 26 вересня, та понеділок, 28 вересня.

У дні з опадами — четвер, суботу та понеділок — мешканцям Київської області варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через мокру дорогу. Вночі температура опускається до +8°...+9°, тож варто одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

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