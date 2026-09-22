У ніч проти 22 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару: понад 200 безпілотників та ракети різних типів. Наслідком стали численні знеструмлення у семи областях і рекордні затримки пасажирських потягів.

Графіки відключення світла в Україні після нової російської атаки знову змінилися. Вночі проти 22 вересня ворог застосував понад 200 безпілотників та ракети, наслідком чого стали знеструмлення одразу у семи областях і масові затримки поїздів. Про це повідомили в «Укренерго» та офіційному сервісі «Укрзалізниці».

Рух пасажирських потягів 22 вересня зазнав найсерйозніших відхилень від розкладу. Станом на 10:22 максимальне відставання поїздів сягало 11 годин, дані оновлюються автоматично, тому прогнозований час прибуття може змінюватися.

Які поїзди запізнилися найбільше

Найбільше запізнення наразі мають поїзди №31/32 Запоріжжя-1 — Перемишль та №3/4 Дніпро-Головний — Ужгород. Обидва рейси відстають від графіка на 11 годин. Рейс №127/128 Дніпро-Головний — Львів запізнюється на 10 годин.

Поїзди №285/286 Дніпро-Головний — Львів та №41/42 Дніпро-Головний — Трускавець мають затримку в 9 годин 10 хвилин. Поїзди №261/262 Дніпро-Головний — Чернівці та №61/62 Дніпро-Головний — Івано-Франківськ відстають на 7 годин 10 хвилин. Рейси з Ужгорода, Кременчука, Кропивницького, Харкова й Одеси також мають затримки на кілька годин.

Де виникли знеструмлення

В «Укренерго» повідомили, що через дронові атаки й артилерійські обстріли станом на ранок 22 вересня нові знеструмлення зафіксували у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Там, де безпекова ситуація дозволяє працювати, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні заходи.

Додатково через негоду — сильний дощ і вітер — станом на ранок без електростачання залишаються окремі споживачі у Дніпропетровській, Київській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

З огляду на погодні умови в «Укренерго» закликали ощадливо споживати електроенергію протягом усього дня — з 10:00 до 22:00.

Наслідки удару по регіонах

У ніч проти 22 вересня Росія здійснила масовану комбіновану атаку, застосувавши ракети різних типів та понад 200 безпілотників. ППО знищила або придушила 186 повітряних цілей, зафіксовано влучення на 22 локаціях.

У Києві в Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому районах виникли пожежі, зокрема на складах і в житловій п’ятиповерхівці. У Броварському районі також палали склади та будинки. На Дніпропетровщині під ударом опинилися Дніпро, Кривий Ріг і Павлоград — загинули троє людей, шестеро постраждали. Близько 100 тис. абонентів на Чернігівщині лишилися без світла.

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