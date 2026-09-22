В ночь на 22 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар: более 200 беспилотников и ракеты разного типа. Следствием стали многочисленные отключения света в семи областях и рекордные задержки пассажирских поездов.

Графики отключения света в Украине после новой российской атаки снова изменились. Ночью на 22 сентября враг применил более 200 беспилотников и ракеты, следствием чего стали отключения света сразу в семи областях и массовые задержки поездов. Об этом сообщили в «Укрэнерго» и официальном сервисе «Укрзализныця».

Движение пассажирских поездов 22 сентября получило серьёзные отклонения от графика. По состоянию на 10:22 максимальное отставание поездов достигало 11 часов, данные обновляются автоматически, поэтому прогнозируемое время прибытия может меняться.

Какие поезда задерживаются больше всего

Наибольшее опоздание сейчас имеют поезда №31/32 Запорожье-1 — Перемышль и №3/4 Днепр-Главный — Ужгород. Оба рейса отстают от графика на 11 часов. Рейс №127/128 Днепр-Главный — Львов опаздывает на 10 часов.

Поезда №285/286 Днепр-Главный — Львов и №41/42 Днепр-Главный — Трускавец имеют задержку 9 часов 10 минут. Поезда №261/262 Днепр-Главный — Черновцы и №61/62 Днепр-Главный — Ивано-Франковск отстают на 7 часов 10 минут. Рейсы из Ужгорода, Кременчуга, Кропивницкого, Харькова и Одессы также имеют задержки на несколько часов.

Где возникли отключения света

В «Укрэнерго» сообщили, что из-за дроновых атак и артиллерийских обстрелов по состоянию на утро 22 сентября новые отключения зафиксированы в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

Кроме того, из-за непогоды — сильного дождя и ветра — утром без электричества остаются отдельные потребители в Днепропетровской, Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго уже работают над восстановлением повреждённых линий.

Учитывая погодные условия, в «Укрэнерго» призвали экономно потреблять электроэнергию в течение всего дня — с 10:00 до 22:00.

Последствия удара по регионам

Ночью на 22 сентября Россия совершила массированную комбинированную атаку, задействовав ракеты различного типа и более 200 беспилотников. ПВО уничтожило или подавило 186 воздушных целей, зафиксированы попадания на 22 локациях.

В Киеве в Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах возникли пожары, в том числе на складах и в жилой пятиэтажке. В Броварском районе также горели склады и жилые дома. На Днепропетровщине под ударом оказались Днепр, Кривой Рог и Павлоград — погибли три человека, шестеро пострадали. Около 100 тыс. абонентов на Черниговщине остались без света.

Также Politeka сообщала, отключение воды в Сумской области 22 сентября.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Николаеве 22 и 23 сентября.