Украинцы, переехавшие в британское графство Суррей по программе Homes for Ukraine, могут получить до £750 на профессиональное обучение.

Учебные программы для украинцев продолжают расширяться за рубежом — украинцы, переехавшие в британское графство Суррей по программе Homes for Ukraine, теперь могут получить грант до £750 на профессиональное обучение.

О такой возможности сообщает ВВС. Местные власти Суррея предлагают финансовую помощь, чтобы украинцы могли оплатить профессиональные курсы и получить квалификацию, необходимую для трудоустройства в Великобритании.

Кто может получить грант

Главное условие — проживание в графстве Суррей и наличие статуса по программе Homes for Ukraine. Это британская правительственная схема, по которой украинцы, спасавшиеся от войны, могли поселиться в семьях местных жителей-спонсоров.

Суррей — графство на юго-востоке Англии, к юго-западу от Лондона. Именно здесь местный совет решил поддержать украинцев, которые хотят быстрее адаптироваться к британскому рынку труда.

На что направлены гранты

Грант до £750 рассчитан на профессиональное обучение — оплату курсов и квалификаций, которые позволяют быстрее найти работу. Речь о практических профессиональных навыках, а не об академическом образовании в университете.

Как узнать об оформлении

Поскольку гранты распределяет местный совет, украинцам, проживающим в Суррее, стоит обратиться напрямую в Surrey County Council или в службу поддержки программы Homes for Ukraine. Там подскажут, какие курсы доступны, и помогут подать заявку на финансирование.

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