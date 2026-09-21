С 1 октября 2026 года фиксированный тариф на электроэнергию для населения в Украине остаётся на уровне 4,32 грн за кВт·ч, а ночью при двухзонном учёте — 2,16 грн. В то же время НКРЭКУ готовит новый добровольный тариф, при котором цена света будет меняться в течение суток.

Тарифы на электроэнергию в Украине с 1 октября остаются без изменений — для большинства бытовых потребителей и дальше действует фиксированная цена 4,32 грн за кВт·ч. Правительство сохранило базовый тариф для населения, поэтому в октябрьских платёжках украинцев подорожания света не будет.

Тем, кто пользуется двухзонным счётчиком, в ночные часы — с 23:00 до 07:00 — электроэнергию начисляют с коэффициентом 0,5. То есть при действующей базовой цене ночная энергия стоит вдвое дешевле — 2,16 грн за кВт·ч. Это правило также продолжает действовать в октябре 2026 года.

Фиксированную цену 4,32 грн за кВт·ч правительство сохранило до 31 октября 2026 года. Что будет после этой даты, официально пока не объявлено: регулятор может вернуться к вопросу пересмотра тарифа позже.

Параллельно Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 15 сентября одобрила проект изменений в Правила розничного рынка электрической энергии. Речь идёт о новом, добровольном тарифе — динамической цене, сообщает OBOZ.UA со ссылкой на разъяснения регулятора.

Что такое динамический тариф

По такому договору стоимость кВт·ч будет меняться в течение суток — в зависимости от цен на рынке «на сутки вперёд» и внутрисуточном рынке. В отличие от тарифа «день-ночь» с фиксированными часами и коэффициентами, заранее определённого «дешёвого» периода здесь нет: цена может быть разной в разные дни.

Практически это означает, что потребитель сможет включать бойлер, стиральную или посудомоечную машину, электроотопление или заряжать электромобиль в часы, когда электроэнергия на рынке дешевле, и таким образом уменьшать счёт за свет.

Кто сможет перейти на новый тариф

Переход добровольный — автоматически никого на динамическую цену не переводят, а договор заключают только с согласия потребителя. Для этого нужен интеллектуальный счётчик, фиксирующий потребление по расчётным периодам. Поставщики, обслуживающие более 200 тысяч клиентов, обязаны иметь публичное коммерческое предложение с динамической ценой.

Перед заключением договора поставщик должен объяснить, от чего будет зависеть цена, и предупредить о выгодах, расходах и рисках. В часы высокого спроса свет по новой схеме может стоить дороже, чем по действующему фиксированному тарифу 4,32 грн за кВт·ч.

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