Найдешевші тарифи найбільших мобільних операторів України стартують від 270 гривень на місяць. Показуємо, скільки коштують бюджетні пакети «Київстар», Vodafone та lifecell і як підключитися вигідніше.

Тарифи на мобільний зв'язок в Україні можуть змінитися вже найближчим часом, тому українці дедалі частіше шукають найдешевші пакети. У найбільших операторів — «Київстар», Vodafone та lifecell — ціни на мобільні тарифи стартують від 270 гривень на місяць, якщо не рахувати спеціальні пропозиції для людей поважного віку, пише 24 Канал.

Найдешевший тариф lifecell: що входить

Найбюджетнішою пропозицією lifecell є пакет «Макси». До нього входять 20 або 25 ГБ мобільного інтернету, безліміт у месенджерах і соцмережах та 750 хвилин для дзвінків по Україні. Вартість залежить від способу підключення: при зміні тарифу — 350 гривень, а при перенесенні номера — 270 гривень.

Найдешевший тариф «Київстар»

У «Київстар» найдоступніший варіант — «ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий». Пакет містить 40 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки в мережі «Київстар» та 300 хвилин на інші оператори й за кордон. За зміну тарифу доведеться заплатити 270 гривень, за перенесення номера — 390 гривень. Додатково до вартості входять дві «Суперсили»: «Київстар ТБ», «Є зв'язок», роумінг та інші опції на вибір.

Що пропонує Vodafone

Однією з найдешевших пропозицій Vodafone є тариф Flexx GO. Його наповнення та ціна залежать від способу підключення. При зміні тарифу — 420 гривень: безлім на 30 застосунків, 25 ГБ інтернету та 500 хвилин в Україні й країнах ЄС. При перенесенні номера — 280 гривень: безлім на 30 застосунків, безлімітний мобільний інтернет та 1000 хвилин в Україні й ЄС.

Як підключити тариф дешевше

Найвигідніший спосіб зекономити — перенесення номера до іншого оператора (послуга MNP). У lifecell така опція знижує ціну з 350 до 270 гривень, а у Vodafone — з 420 до 280 гривень, і при цьому наповнення пакета стає багатшим: з'являється безлімітний інтернет та 1000 хвилин. Натомість у «Київстар» дешевше просто змінити тариф у межах мережі — 270 гривень проти 390 гривень за перенесення.

Новий віртуальний оператор U Mobile також вийшов на український ринок. Він запустив лінійку тарифів «Семка» для фізичних осіб із пакетами на 15 або 60 ГБ інтернету. Тариф «Семка 60» можна підключити разом з оптичним інтернетом «Укртелекому» в пакеті «Оптика+Семка».

Отже, найнижча стартова ціна серед базових тарифів — 270 гривень на місяць. Саме стільки коштує «Макси» від lifecell і «ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий» від «Київстар», якщо обрати правильний спосіб підключення. Перед вибором порівняйте ціну та обсяг інтернету: у «Київстар» його 40 ГБ, тоді як у lifecell — 20–25 ГБ, але з безлімом на застосунки.

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