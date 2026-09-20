У березні 2027 року в Україні запланована чергова щорічна індексація пенсій, на яку в проєкті держбюджету вже заклали 292,82 млрд грн.

Пенсії в Україні знову перерахуватимуть — у березні 2027 року запланована чергова щорічна індексація, яка охопить близько 10 мільйонів пенсіонерів. Точний відсоток підвищення поки не визначений, але кошти на щорічний перерахунок виплат уже закладені в проєкт Державного бюджету на наступний рік.

Про те, що індексація-2027 відбудеться і кого вона торкнеться, повідомляє ТСН із посиланням на видання «На пенсії». За словами народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, кошти на щорічне підвищення пенсій уже враховані в бюджетних планах.

Водночас у проєкті поки не зазначені ані точний коефіцієнт індексації, ані остаточний розмір майбутнього підвищення. Конкретні показники Кабінет Міністрів визначить ближче до дати проведення перерахунку.

Розмір доплати залежатиме від двох основних економічних чинників: рівня офіційної інфляції та темпів зростання середньої заробітної плати, з якої сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

У проєкті Держбюджету-2027 для Пенсійного фонду передбачили трансферт у розмірі 292,82 млрд грн. Це на 41,51 млрд грн більше, ніж сума, закладена на пенсійні видатки на нинішній рік.

У пояснювальних матеріалах до законопроєкту зазначено, що ці кошти планують спрямувати на виплату пенсій, доплат, надбавок і підвищень, а також на проведення щорічної індексації від 1 березня. Це означає, що березневий перерахунок пенсій наступного року вже передбачений бюджетними планами.

Що вплине на розмір нової пенсії

Перерахунок відбудеться автоматично — подавати жодні заяви чи документи пенсіонерам не потрібно. Пенсійний фонд самостійно перерахує виплати після того, як уряд ухвалить відповідне рішення та затвердить остаточні параметри індексації.

Остаточні параметри індексації та порядок її проведення мають бути визначені окремими рішеннями уряду. Тож наразі можна орієнтуватися на сам факт запланованого березневого перерахунку, але не на конкретну суму майбутньої пенсії.

Ще до весняної індексації частина пенсіонерів отримує автоматичні надбавки. Так, у вересні 2026 року українцям віком від 70 до 74 років додають по 300 грн, а громадяни з особливими заслугами перед державою можуть щомісяця отримувати додаткові 1038 грн незалежно від віку та стажу.

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