19 вересня у Запоріжжі тимчасово змінили рух тролейбуса №3: частину дня він курсуватиме скороченим маршрутом і не доїжджатиме до 4-го Південного мікрорайону.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі залишається серед головних тем міста, а 19 вересня до неї додалася транспортна зміна: тролейбус №3 тимчасово скоротив маршрут і до 21:00 не курсуватиме до 4-го Південного мікрорайону.

Про зміни повідомили на сайті Запорізької міської ради. Обмеження руху діють у п'ятницю, 19 вересня, з 6:00 до 21:00 — у цей проміжок тролейбус №3 не виходить на ділянку між вокзалом Запоріжжя-I та 4-м Південним мікрорайоном.

Натомість увесь день машина працюватиме за скороченою схемою: площа Запорізька – Вокзал Запоріжжя-I. Це означає, що від вокзалу далі, у бік житлових масивів, електротранспорт не їде — пасажирам доведеться шукати інші маршрути громадського транспорту.

Причина тимчасових незручностей — аварійно-відновлювальні роботи «Запоріжжяобленерго». Звичний рух тролейбуса обіцяють відновити одразу після 21:00, коли бригади завершать ремонт на проблемній ділянці.

Що врахувати пасажирам 19 вересня

Тим, хто зазвичай їздить тролейбусом №3 до 4-го Південного мікрорайону, варто планувати поїздку заздалегідь. До вокзалу Запоріжжя-I маршрут працює у звичному режимі, а от далі потрібно пересідати на інший транспорт або обирати альтернативний маршрут.

Орієнтир простий: з 6:00 до 21:00 тролейбус не доїжджає далі вокзалу, після 21:00 — відновлює звичайний рейс. Час відновлення може зсунутися залежно від перебігу аварійних робіт, тож за оновленнями краще стежити на офіційному сайті Запорізької міської ради.

Зазначимо, що тролейбус №3 з'єднує залізничний вокзал із великим житловим масивом, тож скорочення рейсу в робочий час може зачепити чималу кількість пасажирів — і студентів, і тих, хто їде на роботу чи додому.

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