Доплати для пенсіонерів у Київській області можуть отримати ті, хто потребує постійного стороннього догляду. У Пенсійному фонді України пояснили, які категорії мають право на державну соціальну допомогу на догляд та які документи для цього потрібні.

Доплати до пенсії у Київській області призначають тим, хто потребує постійного стороннього догляду. Державна соціальна допомога на догляд виплачується за постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 року № 261.

Хто може отримати допомогу на догляд

Як повідомляє Пенсійний фонд України, право на виплату мають громадяни, які постійно проживають в Україні, іноземці та особи без громадянства, що легально перебувають у країні, а також біженці й громадяни Польщі.

Серед пенсіонерів допомогу на догляд одержують особи з інвалідністю внаслідок війни I групи, а також II і III груп — якщо вони одинокі та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду. Такі доплати для пенсіонерів у Київській області призначають і одиноким пенсіонерам за вислугу років, яким догляд необхідний за висновком ЛКК.

Хто ще має право на виплату

На доплату можуть розраховувати одинокі малозабезпечені особи, чий середньомісячний дохід за останні 6 місяців не перевищує прожиткового мінімуму для непрацездатних. Умова — потреба у постійному сторонньому догляді за висновком ЛКК і наявність пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років.

Окреме право мають одинокі особи, яким виповнилося 80 років. Їм допомогу призначають за наявності висновку ЛКК про потребу в догляді та отримуваної пенсії.

Як оформити допомогу на догляд

Для призначення виплати потрібно подати заяву встановленого зразка, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Додатково можуть вимагатися декларація про доходи, висновок ЛКК щодо потреби у догляді, а для недієздатних осіб — рішення суду та рішення про призначення опікуна.

Документи подають до сервісного центру Пенсійного фонду України за місцем проживання у Київській області або через вебпортал електронних послуг ПФУ.

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