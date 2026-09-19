Котлети з баранини в ароматних травах — це ситна середземноморська страва, яка запікається разом з овочами на одному деку, тож гарна вечеря готується майже без вашого втручання.

Рецепт ніжних котлет з курки ми вже публікували — а котлети з баранини готуються зовсім інакше: їх запікають разом з овочами на одному деку. Це середземноморська страва, у якій баранина просочується ароматом чебрецю та м'яти, а овочі стають м'якими й злегка підрум'яненими.

Інгредієнти для котлет

2 перці будь-якого кольору, без насіння, порізані великими шматками;

1 велика солодка картопля (батат), очищена та порізана великими шматками;

2 кабачки, порізані товстими кружальцями;

1 червона цибулина, порізана часточками;

1 ст. л. оливкової олії;

8 пісних баранячих котлет;

1 ст. л. подрібнених листочків чебрецю;

2 ст. л. подрібнених листочків м'яти;

мелений чорний перець — на смак.

Як приготувати котлети: покроково

Розігрійте духовку до 220 °C (з конвекцією — 200 °C). Викладіть перці, солодку картоплю, кабачки та цибулю на велике деко і полийте оливковою олією. Щедро приправте меленим чорним перцем і запікайте 25 хвилин.

Тим часом обріжте з баранячих котлет якомога більше жиру. Змішайте чебрець і м'яту з кількома обертами млинка чорного перцю та втисніть цю суміш у котлети з усіх боків.

Дістаньте овочі з духовки, переверніть їх і посуньте на один бік дека. Викладіть котлети на гаряче деко та поверніть у духовку ще на 10 хвилин.

Переверніть котлети і готуйте ще 10 хвилин — або доти, доки овочі та баранина не стануть м'якими й злегка підрум'яненими. Перемішайте все прямо на деку та подавайте.

Котлети найсмачніші одразу після духовки, коли баранина ще соковита, а овочі теплі. За бажанням поруч можна подати ложку натурального йогурту чи свіжу зелень — але страва самодостатня й без них.

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