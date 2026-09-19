Рецепт нежных котлет из курицы мы уже публиковали — а котлеты из баранины готовятся совсем иначе: их запекают вместе с овощами на одном противне. Это средиземноморское блюдо, в котором баранина пропитывается ароматом тимьяна и мяты, а овощи становятся мягкими и слегка подрумяненными.
Ингредиенты для котлет
- 2 перца любого цвета, без семян, нарезанные крупными кусками;
- 1 крупный сладкий картофель (батат), очищенный и нарезанный крупными кусками;
- 2 кабачка, нарезанных толстыми кружочками;
- 1 красная луковица, нарезанная дольками;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 8 постных бараньих котлет;
- 1 ст. л. измельчённых листочков тимьяна;
- 2 ст. л. измельчённых листочков мяты;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Как приготовить котлеты: пошагово
Разогрейте духовку до 220 °C (с конвекцией — 200 °C). Выложите перцы, сладкий картофель, кабачки и лук на большой противень и полейте оливковым маслом. Щедро приправьте молотым чёрным перцем и запекайте 25 минут.
Тем временем срежьте с бараньих котлет как можно больше жира. Смешайте тимьян и мяту с несколькими оборотами мельницы чёрного перца и вотрите эту смесь в котлеты со всех сторон.
Достаньте овощи из духовки, переверните их и сдвиньте на одну сторону противня. Выложите котлеты на горячий противень и верните в духовку ещё на 10 минут.
Переверните котлеты и готовьте ещё 10 минут — или до тех пор, пока овощи и баранина не станут мягкими и слегка подрумяненными. Перемешайте всё прямо на противне и подавайте.
Котлеты вкуснее всего сразу после духовки, когда баранина ещё сочная, а овощи тёплые. По желанию рядом можно подать ложку натурального йогурта или свежую зелень — но блюдо самодостаточно и без них.
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