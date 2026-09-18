За январь–август 2026 года Украина впервые стала нетто-импортером молочной продукции: экспорт сократился на 7% в объеме, тогда как импорт вырос на 39%. Производители предупреждают о риске подорожания молочки.

Продукты в Украине дорожают на фоне проблем с логистикой, и молочный рынок это подтверждает. За январь–август 2026 года страна сократила экспорт молочной продукции на 7% в натуральном выражении и на 17% в денежном — до 86,92 тыс. тонн на 248,79 млн долларов. Об этом, как сообщает Delo, заявила Ассоциация производителей молока.

Импорт за тот же период, наоборот, вырос на 39% по объему и на 23% по стоимости, достигнув 56,5 тыс. тонн. По итогам восьми месяцев Украина фактически превратилась в нетто-импортера молочной продукции: стоимость закупок за границей превысила выручку от экспорта на 4,34 млн долларов. В августе внешнеторговое сальдо также осталось отрицательным — минус 3,34 млн долларов.

Структура украинского экспорта остается ориентированной на продукцию с более низкой маржинальностью — сухое молоко и сыворотку. Основные позиции за восемь месяцев распределились так: мороженое — 26%, сгущенка и сливки — 25%, сыры — 17%, сливочное масло — 11%, сыворотка — 7%. Главными рынками сбыта традиционно являются страны Европейского Союза, Молдова и Южный Кавказ.

Структура импорта совсем другая: наибольшую долю в нем — 58% — составляют именно сыры. В августе импорт молочных продуктов сократился на 6% по сравнению с июлем, однако против аналогичного периода прошлого года вырос сразу на 59%. В то же время экспорт в августе просел на 11% по объему и на 18% по выручке к июлю, хотя в годовом выражении зафиксирован небольшой рост — на 7%.

Ранее сообщалось, что перебои в цепях поставок, рост затрат на производство, переработку и логистику создают предпосылки для повышения цен на молочную продукцию в Украине. Рост импорта, в частности сыров, может отразиться на стоимости молочки на полках супермаркетов в ближайшие месяцы.

Что это значит для покупателей

Переход Украины в статус нетто-импортера означает, что на полках становится больше зарубежных товаров — прежде всего сыров, занимающих 58% импорта. Для потребителя это одновременно и более широкий выбор, и риск: импорт зависит от курса доллара и мировых цен, поэтому стоимость молочки может колебаться сильнее, чем раньше. Специалисты Ассоциации производителей молока советуют следить за ценами на базовые позиции — молоко, сыр и масло, ведь именно они первыми ощущают изменения себестоимости.

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