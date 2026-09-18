В Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект №12278, который изменит правила пенсионного обеспечения работников прокуратуры. Главное новшество — запрет одновременно работать прокурором и получать специальную пенсию за выслугу лет: выплату предлагают назначать только после увольнения с должности.

Правила пенсионных выплат в Украине могут существенно дополнить — Верховная Рада готовит ко второму чтению законопроект №12278, который меняет пенсионное обеспечение работников прокуратуры. Как сообщает Соцпортал со ссылкой на карточку документа, главное изменение — запрет одновременно работать прокурором и получать специальную пенсию за выслугу лет.

Документ уже принят за основу и по состоянию на 15 сентября 2026 года ожидает второго чтения. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует принять законопроект во втором чтении и в целом, а глава финансового комитета Даниил Гетманцев призывал ускорить голосование. Вместе с тем пока речь идет именно о проекте: новые правила еще не вступили в силу.

Что изменится для работающих прокуроров

Ключевое новшество касается возможности одновременно занимать прокурорскую должность и получать пенсию за выслугу лет. В подготовленной ко второму чтению редакции предлагается установить, что такую пенсию будут назначать и выплачивать только после увольнения с должности прокурора.

Сейчас законодательство не требует обязательного увольнения для назначения этой пенсии — это в ходе рассмотрения документа подтверждал и бюджетный комитет Верховной Рады. То есть сейчас прокурор может одновременно работать и получать специальную выплату.

Новые условия назначения прокурорской пенсии

Законопроект также переписывает условия выхода на прокурорскую пенсию. В частности, сохраняется требование о выслуге не менее 25 лет, из которых не менее 15 лет человек должен проработать на прокурорских должностях, — но к этому добавляются возрастные условия.

Для родившихся после 1 января 1986 года предусмотрен возраст 65 лет. Для представителей старших поколений — более низкий возраст, который зависит от года рождения. Отдельно пенсии по инвалидности прокурорам предлагают назначать уже по общим правилам Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Меняется и порядок повышения уже назначенных выплат: предусмотрен ежегодный перерасчет с 1 марта с применением общего коэффициента индексации. Таким образом, повышение предлагают отвязать от роста зарплат действующих прокуроров.

Кто подпадет под новые правила

Глава профильного комитета Галина Третьякова поясняла, что одна из целей реформы — приблизить правила назначения и индексации специальных пенсий к общим принципам пенсионной системы. На сайте Верховной Рады отмечалось, что документ подготовили ко второму чтению еще в 2025 году, однако долгое время его не удавалось вынести на окончательное голосование.

Вместе с тем речь не идет об отмене пенсий для всех работающих пенсионеров: обычные работающие пенсионеры в Украине по-прежнему имеют право одновременно получать зарплату и пенсию. Запрет касается именно специальной прокурорской пенсии за выслугу лет.

Сколько сейчас получают прокуроры

Ситуация со специальными пенсиями давно вызывает дискуссии. По данным Пенсионного фонда, на 1 июля 2026 года средняя пенсия в Украине составляла 7 272,68 грн, а около четверти пенсионеров получали от 3 до 4 тыс. грн в месяц.

Для прокуроров действует специальная система: закон предусматривает пенсию в размере 60% месячной зарплаты при наличии необходимой выслуги. Среди прокуроров в возрасте от 40 до 50 лет 1 144 человека получали в среднем около 24 700 грн пенсии — примерно в 3,4 раза больше средней по стране. А шесть прокуроров младше 40 лет уже получали пенсии за выслугу лет со средним размером около 58 тыс. грн — почти в восемь раз больше средней украинской пенсии.

Особенно остро вопрос встал после скандалов с оформлением прокурорам инвалидности. Например, в 2024 году журналистское расследование выявило десятки прокуроров Хмельницкой области, которые имели II группу инвалидности и получали соответствующие пенсионные выплаты.

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