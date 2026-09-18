Министерство образования и науки разъяснило, как школам действовать во время воздушных тревог на массовых образовательных мероприятиях. Теперь линейки, концерты, экскурсии и олимпиады имеют четкий алгоритм: мероприятие приостанавливают, а участников организованно ведут в укрытие.

Новые правила для школ в Украине продолжают меняться — Министерство образования и науки объяснило, как учебным заведениям действовать во время воздушных тревог на массовых образовательных и научных мероприятиях. Речь идет о методических рекомендациях по организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения.

Как сообщает сайт МОН, сигнал «Воздушная тревога» теперь делится в зависимости от уровня угрозы: желтый уровень означает дроновую угрозу, а красный — ракетную, ракетно-дроновую или массированную дроновую угрозу.

Документ содержит общие подходы, по которым школы могут оценить собственные возможности и заранее подготовить несколько сценариев организации образовательного процесса. Это позволит не принимать решения каждый раз в момент возникновения новых рисков, а иметь понятный алгоритм перехода между форматами обучения и определенные действия для каждого сценария.

Что считается массовым образовательным мероприятием

В рекомендациях речь идет о мероприятиях вне утвержденного расписания учебных занятий или графика внешнего оценивания, которые предусматривают одновременное скопление участников образовательного процесса или привлечение внешних посетителей. Это линейки, торжества и общие собрания, экскурсии, конференции, форумы, семинары, публичные защиты диссертаций, дни открытых дверей, олимпиады, хакатоны, ярмарки вакансий и дни карьеры, тренинги, посвящения в студенты, вручение дипломов, концерты, фестивали и спортивные соревнования.

Как действовать во время тревоги

Безопасность остается приоритетом. В случае объявления желтого или красного уровня угрозы массовое мероприятие, проходящее в незащищенном помещении или на открытой территории, необходимо немедленно приостановить. Организаторы должны сообщить участникам об уровне угрозы и обеспечить их организованное перемещение в укрытие.

Продолжить мероприятие непосредственно в укрытии можно только если это заранее предусмотрено планом проведения, укрытие может безопасно вместить всех присутствующих, а проведение мероприятия не мешает использованию укрытия по его прямому назначению. В других случаях мероприятие может быть продолжено только после официального отбоя воздушной тревоги.

Как подготовить массовое мероприятие

Решение о проведении мероприятия принимает руководитель учебного заведения с учетом ситуации с безопасностью, решений военной администрации и установленного на территории порядка согласования массовых мероприятий. МОН рекомендует проводить их только при наличии пригодного укрытия, вместимость которого позволяет разместить всех участников, организаторов и посетителей. Именно вместимость укрытия, а не помещения мероприятия, должна определять максимальное количество участников.

Перед проведением мероприятия нужно определить ответственных за оповещение и сопровождение людей в укрытие, проверить маршруты, учесть потребности людей с инвалидностью и маломобильных групп, обеспечить средства первой медицинской помощи и заранее проинформировать участников о порядке действий. Персональную ответственность за безопасность участников несет руководитель учебного заведения.

Порядок, место, время проведения и протокол безопасности каждого мероприятия нужно предварительно согласовывать с местной военной администрацией, если это предусмотрено отдельным решением. Если военные администрации или органы местного самоуправления установили более строгие ограничения, организаторы должны руководствоваться именно ими.

Рекомендации разработаны во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 4 сентября 2026 года № 1092 «Некоторые вопросы оптимизации защиты населения и реагирования на угрозы средств воздушного нападения». Требования к безопасности остаются неизменными: учебные заведения могут работать очно только при наличии укрытия, а во время угрозы педагоги и учащиеся должны пройти в него и, по возможности, продолжить обучение в безопасном месте.

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