В августе 2026 года потребительская инфляция ускорилась до 8,1% в годовом измерении, превысив июльскую траекторию оценок регулятора. Глава НБУ объяснил, какие факторы и дальше будут подогревать цены.

Подорожание табака и алкоголя в Черкасской области стало частью более широкой картины роста цен, и теперь Национальный банк Украины предупреждает: инфляция в ближайшие месяцы может оказаться выше, чем предусматривал его предыдущий прогноз.

В августе 2026 года потребительская инфляция ускорилась до 8,1% в годовом измерении, несколько превысив траекторию июльских оценок регулятора. Это означает, что фактический рост цен движется быстрее, чем ожидал НБУ еще пару месяцев назад.

Что подталкивает цены вверх

Основными факторами ценовой динамики НБУ называет три группы: подорожание топлива на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, повышение отдельных административных тарифов и последствия атак России на объекты логистики, производства и энергетической инфраструктуры.

Глава НБУ Андрей Пышный в ходе брифинга отметил: «Базовой инфляция в последние месяцы оставалась на высоком уровне. Фундаментальное ценовое давление подпитывает дальнейший рост производственных затрат бизнеса, в частности на электроэнергию, логистику и оплату труда».

По словам Пышного, несмотря на военные риски, рынок труда и потребительский спрос остаются устойчивыми, а высокие темпы роста средних зарплат дополнительно поддерживают ценовое давление.

Как регулятор отреагирует на ускорение инфляции

Регулятор дал понять, что сдерживание инфляционного давления может потребовать более жесткой монетарной позиции. Резкое подорожание топлива и тарифов вместе с разрушением логистики означает, что предстоящий пересмотр прогноза НБУ может оказаться существеннее, чем ожидали аналитики.

Для рядового украинца это означает, что цены на товары и услуги продолжат расти в ближайшие месяцы. Больше всего давят топливо, энергоносители и административные тарифы, которые закладываются в стоимость почти всей потребительской корзины.

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