Дефицит лекарств в Киеве затронул сеть коммунальных аптек «Фармация» — временно уменьшилось количество отдельных импортных препаратов и лекарств для лечения хронических заболеваний. На предприятии объяснили, почему это произошло и когда ситуация выровняется.

Дефицит лекарств в Киеве фиксируют в сети коммунальных аптек — в сети коммунальных аптек «Фармация» временно уменьшилось количество отдельных импортных лекарственных средств, а также препаратов, которые применяются для лечения хронических заболеваний.

Как сообщили в коммунальном предприятии «Фармация», ситуация связана с нарушением отдельных логистических цепочек производителей и поставщиков лекарств. Причиной стало повреждение складских объектов, на которых хранились лекарственные средства, — это повлияло на своевременность поставок отдельных препаратов в аптечную сеть.

В то же время на предприятии заверяют: повышенный спрос на лекарственные средства постепенно стабилизируется. «Фармация» продолжает работу с поставщиками и партнерами для восстановления стабильной логистики и пополнения аптек препаратами, на которые сейчас сохраняется повышенный спрос.

Что говорят в «Фармации» о сроках

Специалисты предприятия прорабатывают все доступные возможности, чтобы как можно быстрее восстановить необходимый ассортимент. Ситуация находится на постоянном контроле, и по мере восстановления поставок наличие лекарственных средств в коммунальных аптеках будет постепенно увеличиваться.

В КП «Фармация» также призывают жителей Киева не создавать чрезмерных запасов лекарственных средств без острой необходимости. Это позволит обеспечить доступность необходимых препаратов для всех пациентов, которые в них нуждаются.

Что советуют жителям

Киевлянам, покупающим лекарства в коммунальных аптеках, рекомендуют проверять наличие конкретных препаратов в конкретной аптеке перед визитом и по возможности уточнять у фармацевтов наличие аналогов импортных лекарств. При хронических заболеваниях стоит заранее договориться с врачом о допустимой замене препарата, чтобы не прерывать лечение.

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