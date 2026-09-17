Переселенцы могут вернуть часть денег, потраченных на аренду жилья, через налоговую скидку, о которой напомнила Государственная налоговая служба Украины.

Пока одни переселенцы ищут бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области, другие снимают квартиры за собственные средства — и именно им государство может вернуть часть расходов через налоговую скидку за аренду жилья.

О такой возможности напомнила Государственная налоговая служба Украины. Ежемесячно аренда жилья отнимает из бюджета переселенца немалую сумму, однако часть этих денег можно вернуть — если человек соответствует определенным условиям и имеет документы, подтверждающие аренду и оплату. Обратиться за скидкой нужно успеть до конца года.

Кто может получить налоговую скидку

Воспользоваться скидкой за аренду жилья можно при соблюдении двух условий. Первое: налогоплательщик и члены его семьи первой степени родства не владеют пригодным для проживания жильем — исключение составляет только недвижимость на временно оккупированных территориях. Второе: человек не получает государственную компенсацию расходов на проживание.

К членам семьи первой степени родства относятся родители, супруг или супруга, а также дети — в том числе усыновленные.

Какие документы нужны

Вместе с декларацией в налоговую следует подать пакет документов: копию справки о постановке на учет ВПЛ, копию письменного договора аренды жилья, документы, подтверждающие оплату аренды, сведения о членах семьи первой степени родства, а также документы, подтверждающие отсутствие собственного жилья и отсутствие компенсации на проживание.

Подтвердить отсутствие жилья можно выпиской из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Информацию о неполучении выплат на проживание предоставляют местные подразделения социальной защиты населения. Важно, чтобы договор аренды был заключен в письменной форме — именно он подтверждает арендные отношения между владельцем жилья и арендатором.

Как подать документы

Декларацию на налоговую скидку подают до 31 декабря года, следующего за отчетным. То есть в 2026 году можно оформить скидку за расходы на аренду, понесенные в 2025 году. Подать документы можно лично или через представителя — в налоговую службу по месту прописки, по почте или через «Электронный кабинет плательщика». Оригиналы подтверждающих документов в налоговую отправлять не нужно, но их стоит хранить.

Что еще изменится для ВПЛ

Помимо налоговой скидки, с 22 октября для переселенцев начнут действовать новые правила подтверждения статуса. Тем, у кого уже есть справка ВПЛ, срочно ничего делать не нужно — старые документы останутся в силе, а по желанию их можно заменить на электронную выписку.

Изменятся и правила предоставления пособия на проживание и оформления статуса для детей. В частности, ребенок, родившийся после переезда родителей, больше не будет получать статус ВПЛ автоматически, хотя его будут учитывать при назначении выплат.

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