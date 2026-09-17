Выпускники профессиональных колледжей часто ошибочно считают, что само поступление в университет автоматически продлевает право на отсрочку от мобилизации. Между завершением колледжа и приказом о зачислении в вуз есть переходный период, когда отсрочка не действует.

Мобилизация в Украине и правила отсрочки от призыва накануне вступительной кампании снова требуют внимания. Выпускникам профессиональных колледжей важно знать: сам факт поступления в вуз еще не означает автоматического сохранения отсрочки от мобилизации.

Как объясняет юрист Херсонского областного очага ГО "Захист Держави" Александр Король, которого цитирует RegioNews, распространена ошибочная практика, когда выпускники считают статус абитуриента или сам факт подачи документов в вуз основанием для автоматического продления отсрочки. По действующему законодательству это утверждение не соответствует действительности, поэтому на этапе вступительной кампании возникает правовая неопределенность статуса человека.

Когда аннулируется отсрочка после колледжа

Отсрочка, предоставленная на период обучения в колледже, подлежит аннулированию с даты издания приказа об отчислении в связи с завершением обучения и получением диплома. Период между этим приказом и приказом о зачислении в вуз юристы определяют как промежуток времени, в течение которого человек официально не имеет статуса соискателя образования.

В этот переходный период наличие заявления в электронном кабинете абитуриента, успешная сдача НМТ или ЕВЭ либо пребывание в рейтинговых списках не является правовым основанием для освобождения от мобилизации. Если у человека нет других законных оснований для отсрочки — по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или из-за бронирования — и его признают годным к военной службе, он подлежит призыву на общих основаниях.

Новое право на отсрочку возникает исключительно после издания приказа ректора о зачислении человека в вуз. Отправной точкой является не дата экзаменов и не день, когда абитуриент увидел себя в списках, а именно официальный приказ о зачислении.

Как сохранить и восстановить право на отсрочку

Юрист называет три обязательных шага для выпускников колледжей, которые продолжают обучение.

Соблюсти принцип последовательности образования: поступление в вуз должно предусматривать получение более высокого уровня образования по сравнению с ранее полученным, например от младшего бакалавра к бакалавру.

После успешной сдачи вступительных экзаменов дождаться официального приказа о зачислении и сформировать справку соискателя образования через Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

Подать новое заявление о предоставлении отсрочки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки с подтверждающими документами о зачислении — лично или через электронный кабинет.

Гарантией соблюдения прав является исключительно последовательное получение образования и своевременная подача документов в уполномоченные органы после официального зачисления.

Какая нормативная база регулирует отсрочку

Правовую основу для предоставления отсрочки соискателям образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше ранее полученного, определяет пункт 1 части 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Порядок оформления отсрочки и исчерпывающий перечень необходимых документов утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560.

В ГО "Захист Держави" подчеркивают необходимость заблаговременно привести в порядок военно-учетные документы и строго соблюдать требования законодательства еще до начала вступительной кампании, чтобы избежать правовых коллизий в переходный период между колледжем и университетом.

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