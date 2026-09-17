Расходы Пенсионного фонда в 2027 году планируют увеличить более чем на 200 миллиардов гривен. Общий объем финансирования достигнет 1,28 триллиона гривен.

Финансирование пенсий в Украине в 2027 году вырастет более чем на 200 миллиардов гривен. Министерство финансов подготовило проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2027 год», в котором предусмотрено заметное увеличение расходов Пенсионного фонда. Это рекордный показатель за последние годы.

Сколько денег получит Пенсионный фонд

Согласно проекту бюджета, расходы Пенсионного фонда в 2027 году запланированы на уровне 1 триллиона 278,8 миллиарда гривен. По сравнению с 2026 годом это увеличение на 213 миллиардов гривен.

Откуда Пенсионный фонд берет деньги

Часть средств фонда покроет государственный бюджет. Трансферт из бюджета на доплаты к пенсиям в 2027 году запланирован на уровне 292,8 миллиарда гривен. Это на 41,5 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году.

Эти доплаты являются частью общих социальных выплат и мер Министерства социальной политики. На них в проекте бюджета предусмотрели 540,3 миллиарда гривен. По сравнению с 2026 годом эта сумма вырастет на 72,6 миллиарда гривен.

Что заложено в бюджет для пенсионеров

Расходы ПФУ — 1 трлн 278,8 млрд грн (+213 млрд грн);

Трансферт из бюджета на доплаты к пенсиям — 292,8 млрд грн (+41,5 млрд грн);

Социальные выплаты и меры Минсоцполитики — 540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн).

Увеличение финансирования закладывается в проект документа, который еще должно утвердить парламент. Окончательные суммы могут измениться после обсуждений в Верховной Раде.

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