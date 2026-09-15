ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank и Sense Bank имеют разные лимиты на бесплатное снятие наличных. Рассказываем, сколько можно снять без комиссии и как избежать переплат в сентябре.

Снятие наличных в банкоматах в Украине может стоить по-разному — в одном банкомате комиссии нет, а в другом придется отдать процент от суммы. Все зависит от банка, типа карты и установленного для нее тарифа, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание «На пенсии».

Во время военного положения в Украине действует общий лимит на снятие наличных — до 100 000 гривен в сутки с одного счета. Но не каждый банк позволит снять всю эту сумму без комиссии: финучреждения устанавливают собственные суточные и месячные лимиты.

ПриватБанк

В ПриватБанке собственные деньги можно снимать без комиссии по «Карте для выплат». Для карты «Универсальная» условия другие: в банкоматах ПриватБанка комиссия составляет 1%, а в банкоматах других банков — 1,5%.

Лимит на снятие — до 40 000 гривен за три часа и до 100 000 гривен в сутки. Для карт других банков в банкоматах ПриватБанка действует ограничение до 20 000 гривен за одну операцию.

Ощадбанк

В Ощадбанке без комиссии деньги можно снимать в пределах месячного лимита, который зависит от тарифного пакета. Чаще всего это до 20 000 гривен в месяц. При превышении этой суммы банк взимает комиссию 1%.

Стандартный суточный лимит — до 10 000 гривен. При необходимости его можно увеличить до 100 000 гривен через мобильное приложение или горячую линию. Есть и отдельное ограничение — до 25 000 гривен за три часа в одном банкомате.

Monobank

Владельцы черных и белых карт могут снимать собственные средства без комиссии в кассах банков-партнеров — Universal Bank, А-Банк и Укргазбанк. В других банкоматах и кассах взимается комиссия согласно тарифу. Суточный лимит — до 100 000 гривен отдельно для каждого типа карты.

Sense Bank

В Sense Bank собственные деньги можно снимать без комиссии в рамках бесплатного пакета услуг. Как правило, речь идет о сумме до 20 000 гривен в месяц. При превышении лимита комиссия составит 3% от суммы операции, но не менее 25 гривен. Общий лимит на снятие — до 100 000 гривен в сутки.

Снятие кредитных денег дороже

Если человек снимает не собственные средства, а деньги в рамках кредитного лимита, условия менее выгодны. За такую операцию банки взимают более высокую комиссию — обычно от 3% до 4% от суммы снятия.

Как получить наличные без банкомата

Если поблизости нет нужного банкомата, есть еще один вариант — получить деньги на кассе магазина или АЗС. Услуга «Наличные на кассе» работает при оплате картой. Получить деньги можно, в частности, в АТБ, «Сильпо», Varus, «Форе», Fozzy, а также на АЗС OKKO и WOG.

За один чек можно получить до 6 000 гривен наличными. Для большинства дебетовых карт такая услуга бесплатна. Но сначала нужно что-то приобрести в магазине или на АЗС и предупредить кассира, что хотите забрать часть суммы наличными.

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