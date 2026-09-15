Національний банк встановив нові офіційні курси, а готівковий ринок відреагував зниженням. Розповідаємо, скільки зараз коштує долар і євро та в яких банках найвигідніші котирування.

Курс долара в Україні знову змінився — Національний банк оновив офіційний курс, а готівковий ринок відреагував на ситуацію з валютною пропозицією. Згідно з даними регулятора, офіційний курс долара впав до 44,62 гривні, а євро — до 51,52 гривні.

Поки офіційний курс НБУ лишається орієнтиром для розрахунків, більшість українців звертає увагу саме на готівковий ринок. У середньому по банківських касах долар сьогодні купують за 44,44 гривні, а продають за 44,92 гривні. Для євровалюти показники трохи інші: купівля тримається на рівні 51,80 гривні, а продаж — 52,05 гривні. У середньому готівковому курсі різниця ще помітніша.

Скільки коштує євро

Європейська валюта сьогодні демонструє стабільність відносно долара. Середній готівковий курс євро в банківських касах тримається на рівні 51,80 гривні за купівлю та 52,05 гривні за продаж. Офіційний курс НБУ по євро нижчий за ринковий і становить 51,52 гривні.

За даними Міністерства фінансів, на міжбанку курс євро поступово зближується з доларом у частині коливань. Регулятор виключає різкі стрибки, однак у готівковому сегменті волатильність традиційно ширша.

Як вигідно обміняти валюту

Щоб не переплатити, варто порівнювати курс у кількох установах одразу, оскільки різниця між банками може сягати 20–30 копійок на доларі. Найвигідніше здавати долари тим банкам, які платять найбільше, а купувати — де найнижча ціна продажу. Перед угодою варто перевіряти актуальні котирування, адже вони змінюються впродовж робочого дня.

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