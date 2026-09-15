Уряд передбачив щомісячну компенсацію за оренду житла для ветеранів та звільнених захисників по всій Україні.

Компенсація на житло для військових у Вінницькій області — лише частина державної підтримки: ветерани та звільнені захисники по всій Україні можуть отримувати до 6656 гривень на місяць за оренду житла, а розмір виплати залежить від міста проживання. Таку виплату передбачає постанова Кабінету міністрів №252, повідомляє Finteco.

Гроші переказують щомісяця на банківський рахунок, однак розраховувати на них можуть не всі.

Хто має право на виплату

Право на компенсацію за оренду житла мають ветерани зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Окремо її можуть оформити звільнені військовослужбовці, поліцейські та рятувальники, які ще не отримали відповідного статусу.

Ще одна категорія — звільнені з полону ветерани. Їм компенсацію призначають, якщо вони не мають власного житла, їхній будинок знищений або пошкоджений чи розташований на тимчасово окупованій території.

Скільки платять залежно від міста

Максимальний розмір допомоги — 6656 гривень на місяць, але таку суму отримують лише в чотирьох найбільших містах:

6656 гривень — у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі;

4992 гривні — в обласних центрах;

3328 гривень — в інших населених пунктах.

Якщо орендна плата вища за призначену суму, різницю доведеться покривати власним коштом.

Як оформити компенсацію

Заяву подають за місцем орендованого житла. Звернутися можна до структурного підрозділу місцевої влади з питань ветеранської політики або через Центр надання адміністративних послуг — послуга №02606.

Виплату перераховують щомісяця на IBAN заявника. Спочатку її призначають на шість місяців, а якщо власного житла у людини немає, термін можна продовжити ще на пів року.

Про придбання житла, зміну місця проживання чи інші обставини, що впливають на виплату, слід повідомити відповідний орган — інакше компенсацію можуть перерахувати або скасувати.

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