З 1 жовтня в Україні запрацює окрема тарифна модель для тих, хто опалює житло електрикою, тоді як загальний тариф для решти споживачів залишиться без змін.

Тарифи на комунальні послуги в платіжках для населення з 1 жовтня зазнають змін, але торкнуться вони лише окремої категорії споживачів — тих, хто опалює житло електроенергією. Для решти українців ціна на світло поки не зміниться.

Про нову тарифну модель пише видання "Апостроф" із посиланням на дані профільних відомств і постачальників електроенергії. Йдеться про знижену ставку для домогосподарств з електроопаленням, яка діятиме в період опалювального сезону.

Що зміниться з 1 жовтня для тих, хто опалюється електрикою

Головна зміна стосується не всіх, а лише споживачів, які офіційно обігрівають житло електроенергією. З 1 жовтня по 30 квітня для них діятиме знижена ціна на перші 2000 кВт·год щомісячного споживання:

до 2000 кВт·год включно — 2,64 грн за 1 кВт·год;

усе, що понад цей ліміт, — за звичайним тарифом 4,32 грн за 1 кВт·год;

у теплий період, з 1 червня по 30 вересня, діє єдина ставка 4,32 грн незалежно від обсягу споживання.

Скористатися пільговим тарифом можуть як власники приватних будинків, так і мешканці квартир у багатоповерхівках, якщо іншого виду опалення у них немає.

Що таке тариф на електроопалення і як його оформити

Це знижена ставка на електроенергію для тих, у кого немає підключення до газу чи центрального теплопостачання й хто обігріває житлоплощу виключно електрикою. Для отримання права на такий тариф потрібно надати постачальнику паспорт точки розподілу.

Це документ, який оформлює оператор системи розподілу: у ньому вказані тип електроопалювальної установки, її потужність і дата встановлення. Перед поданням заявки варто уточнити в постачальника, чи такий тариф часом уже не підключений на вашу адресу.

Чи подорожчає світло для решти споживачів

Для більшості домогосподарств, які не мають електроопалення, базовий тариф не змінюється — він залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год. Уряд і регулятор наразі узгоджують нову модель цінзабезпечення, щоб збалансувати ринок і забезпечити стабільне постачання в години пікового навантаження.

Міністр енергетики офіційно спростував тезу про найближче підвищення: за його словами, у жовтні тариф для населення залишається на рівні 4,32 грн, і зростання не планується щонайменше до кінця 2026 року. Згадки у публічному просторі про можливе здорожчання світа до 5–5,5 грн за кВт·год поки що не підтверджуються.

Як зменшити платіжку за світло вже зараз

Незалежно від того, чи підключено пільговий тариф на опалення, є способи знизити щомісячну суму в платіжці. Перший — перейти на двозонний облік: такий лічильник дозволяє платити лише 2,16 грн за кВт·год у період з 23:00 до 07:00.

Другий — підвищити енергоефективність: техніка класу А+++ та повне вимкнення приладів із режиму очікування помітно знижують місячне споживання. Додатково влада обіцяє розширити програми адресної підтримки для вразливих категорій населення, що має компенсувати можливе зростання витрат.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання житла у Вараській громаді: тариф зросте на 23% з жовтня.