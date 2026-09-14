Київстар відключає номери абонентів передплаченого зв'язку, які протягом року не поповнюють рахунок і не оплачують тариф. Оператор пояснив, за яких умов номер остаточно деактивують і як його зберегти.

Київстар відключив 3G по всій Україні і тепер нагадав про правила дії мобільних номерів. Київстар відключає номери абонентів передплаченого зв'язку, які тривалий час не поповнюють рахунок. Загальний термін дії номера становить 365 днів, і якщо за цей час жодного платежу не буде, номер можуть остаточно деактивувати.

Правила передбачають поділ річного терміну на два періоди. Перший — активний, він триває 274 дні з моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу. Протягом цього часу абонент без обмежень користується дзвінками, мобільним інтернетом та SMS.

Другий період — зупинений, він триває 91 день. Коли активна фаза завершується, номер переходить у зупинений стан: абонент може лише поповнювати рахунок і телефонувати на сервісні номери оператора, а основні послуги зв'язку обмежуються.

Як повернути номер у робочий стан

Щоб поновити дію номера, який перебуває в зупиненому стані, достатньо поповнити рахунок на суму не менше 30 гривень одним платежем. Альтернативний варіант — оплатити основний пакет послуг: на чотири тижні, на місяць або скористатися денним пакетом.

Якщо протягом усього терміну дії номера поповнення так і не відбудеться, Київстар відключає номер остаточно і повертає його до повторного продажу. Тобто абонент ризикує назавжди втратити не лише зв'язок, а й номер, до якого прив'язані банківські сервіси, месенджери та облікові записи.

Абонентам радять регулярно контролювати стан рахунку та своєчасно поповнювати його, щоб не втратити номер. Особливо це важливо для тих, хто використовує передплачені SIM-карти як резервні або користується ними рідко.

Раніше Politeka повідомляла, київстар відключає номер після року без оплати: як зберегти зв'язок.