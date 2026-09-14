Декретна відпустка, а саме період догляду за дитиною до трьох років, зараховується до страхового стажу, навіть якщо цей період не відображений у реєстрі. У Пенсійному фонді України пояснили, як саме обчислюють такий стаж під час оплати лікарняних.

Декретна відпустка, а саме відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, зараховується до страхового стажу. Про механізм обчислення такого періоду під час оплати лікарняних нагадали в Пенсійному фонді України.

За частиною 1 статті 14 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (від 23.09.1999 № 1105) страховий стаж — це період, протягом якого людина підлягала страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. За цей час щомісяця мали сплачуватися страхові внески в розмірі не меншому, ніж мінімальний страховий внесок.

Період відпустки для догляду за дитиною до трьох років та отримання виплат за окремими видами соціального страхування — крім пенсій усіх видів, за винятком пенсій по інвалідності, — зараховують до стажу як період, за який сплачено внески. Обчислюють його виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Хто саме може скористатися такою відпусткою, визначає стаття 18 Закону «Про відпустки». Після завершення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням одного з батьків надається відпустка для догляду за дитиною до трьох років. Її можна використати повністю або частинами. Також право на неї мають баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, усиновлювач або опікун, а також один із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Важливий нюанс: період перебування у декретній відпустці по догляду за дитиною до трьох років не відображається в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування. На законодавчому рівні роботодавця також не зобов'язують зазначати цю інформацію в трудовій книжці. Саме тому під час оплати лікарняного такий період зараховують до стажу на підставі даних роботодавця — за копією наказу про надання відпустки.

Зазначена відпустка надається лише тим, хто перебуває у трудових відносинах із підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності. Право на неї також мають працівники, які працюють за трудовим договором у фізичної особи-підприємця.

Окремо у ПФУ пояснили ситуацію для непрацюючих батьків. Починаючи з 1 січня 2016 року період догляду за дитиною до трьох років зараховується до страхового стажу непрацюючої особи — але лише за умови отримання нею допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Як перевірити свій страховий стаж

Сам стаж обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Перевірити нарахований страховий стаж можна через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua) або звернувшись до сервісного центру ПФУ за місцем проживання.