Декретный отпуск, а именно период ухода за ребенком до трех лет, засчитывается в страховой стаж, даже если этот период не отражен в реестре. В Пенсионном фонде Украины объяснили, как именно исчисляют такой стаж при оплате больничных.

Декретный отпуск, а именно отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, засчитывается в страховой стаж. О механизме исчисления такого периода при оплате больничных напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Согласно части 1 статьи 14 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» (от 23.09.1999 № 1105) страховой стаж — это период, в течение которого человек подлежал страхованию в связи с временной потерей трудоспособности. За это время ежемесячно должны были уплачиваться страховые взносы в размере не меньше минимального страхового взноса.

Период отпуска по уходу за ребенком до трех лет и получения выплат по отдельным видам социального страхования — кроме пенсий всех видов, за исключением пенсий по инвалидности, — засчитывают в стаж как период, за который уплачены взносы. Исчисляют его исходя из размера минимального страхового взноса.

Кто именно может воспользоваться таким отпуском, определяет статья 18 Закона «Об отпусках». После окончания отпуска в связи с беременностью и родами по желанию одного из родителей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Его можно использовать полностью или частями. Также право на него имеют бабушка, дедушка или другие родственники, которые фактически ухаживают за ребенком, усыновитель или опекун, а также один из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Важный нюанс: период пребывания в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет не отражается в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. На законодательном уровне работодателя также не обязывают указывать эту информацию в трудовой книжке. Поэтому при оплате больничного такой период засчитывают в стаж на основании данных работодателя — по копии приказа о предоставлении отпуска.

Указанный отпуск предоставляется только тем, кто находится в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями или организациями независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности. Право на него также имеют работники, работающие по трудовому договору у физического лица-предпринимателя.

Отдельно в ПФУ объяснили ситуацию для неработающих родителей. Начиная с 1 января 2016 года период ухода за ребенком до трех лет засчитывается в страховой стаж неработающего лица — но только при условии получения им помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Как проверить свой страховой стаж

Сам стаж исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Проверить начисленный страховой стаж можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua) или обратившись в сервисный центр ПФУ по месту жительства.