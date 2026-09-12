Министерство образования и науки расширило пилотный проект «Деньги ходят за учителем»: к нему присоединились новые категории педагогов, а регистрацию продлили до конца октября 2026 года.

Изменения в школах в Украине продолжаются и в новом учебном году — Министерство образования и науки расширило пилотный проект «Деньги ходят за учителем». Теперь получить 1500 гривен на повышение квалификации смогут новые категории педагогов, а срок регистрации продлили до конца октября 2026 года.

Об изменениях сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины. В ведомстве напомнили, что «Деньги ходят за учителем» — это механизм финансирования профессионального развития педагогов, внедренный в рамках реформы «Новая украинская школа».

Как работает программа: государство начисляет каждому участнику пилота 1500 гривен на виртуальный счет. Педагог самостоятельно выбирает программу и субъекта повышения квалификации на национальной платформе «Вектор» — в соответствии с собственными профессиональными потребностями, а не по одинаковому для всех набору курсов.

По состоянию на начало сентября 2026 года на платформе «Вектор» зарегистрировано более 153 тысяч пользователей. В рамках пилота средства на повышение квалификации уже получили более 38 тысяч педагогических работников, уточнили в МОН.

Кто теперь может присоединиться к программе

С сентября 2026 года к механизму финансирования «Деньги ходят за учителем» могут присоединиться новые категории специалистов. Это учителя 5–6 классов НУШ, социальные педагоги, а также педагогические работники специализированных учреждений образования — художественных, спортивных, военных и научных лицеев, а также лицеев с усиленной военно-физической подготовкой и других определенных категорий.

Отдельно к пилоту присоединили украинских учителей, которые работают в образовательных ячейках за рубежом — в субботних и воскресных школах других стран, где дети изучают украиноведческий компонент. Таких верифицированных ячеек сейчас более 120.

Для социальных педагогов ввели отдельное направление профессионального развития — «социально-педагогическое сопровождение и механизмы защиты прав ребенка». Для зарубежных педагогов предусмотрели направление «организация образовательного процесса в образовательных ячейках за рубежом».

В министерстве пояснили: расширение пилота — это дополнительная поддержка учителей, которые осваивали новые подходы НУШ одновременно с работой в условиях войны, дистанционного и смешанного обучения, вынужденных переселений и образовательных потерь.

Срок регистрации продлили

Правительство также продлило срок регистрации для участия в пилоте. Если раньше можно было зарегистрироваться до августа, то теперь сделать это можно до конца октября 2026 года. Соответствующее решение приняло правительство: изменения в Порядок предусматривают продление ранее определенного срока с августа до октября.

Как оформить участие

Чтобы получить 1500 гривен, педагогу нужно зарегистрироваться на платформе «Вектор», выбрать программу повышения квалификации и оплатить ее с виртуального счета. Практический путеводитель по работе на платформе МОН опубликовало онлайн — его можно найти по соответствующей ссылке на официальных ресурсах министерства.

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