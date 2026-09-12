Минобороны сообщило о новых правилах: военнообязанных и резервистов, достигших предельного возраста пребывания в запасе, теперь будут автоматически исключать из воинского учёта в реестре «Оберіг» — без личного визита в ТЦК и СП.

Воинский учёт в Украине претерпевает важные изменения: военнообязанных и резервистов, достигших предельного возраста пребывания в запасе, теперь будут автоматически исключать из учёта в реестре «Оберіг» без личного обращения в ТЦК и СП. Как передаёт Укринформ, об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Речь идёт о людях, которым исполнилось 60 лет — это предельный возраст для большинства военнообязанных и резервистов. Для лиц высшего офицерского состава порог выше — 65 лет. К нему относятся бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал, а среди корабельных званий — коммодор, контр-адмирал, вице-адмирал и адмирал.

Ежедневно реестр «Оберіг» автоматически проверяет данные военнообязанных и резервистов — в частности дату рождения и воинское звание. Если человек достиг предельного возраста и в реестре есть данные о его звании, его автоматически исключают из воинского учёта. ТЦК и СП при этом не придётся вручную обрабатывать такие случаи.

Что будет с отсрочкой и бронью

Если на момент исключения у человека была отсрочка или бронь, они автоматически отменяются — после исключения из воинского учёта они больше не нужны. Приложение «Резерв+» пришлёт уведомление об изменении статуса.

Далее нужно обновить военно-учётный документ в приложении — в Резерв ID появится статус «Исключён». Если человеку уже исполнилось 60 лет (а для высшего офицерского состава — 65), но в «Резерв+» до сих пор отображается статус «На учёте», стоит повторно авторизоваться в приложении и обновить документ.

Что делать, если статус не изменился

Если после обновления статус так и не изменился, в Минобороны советуют обратиться в ТЦК и СП. Там проверят, правильно ли в реестре «Оберіг» указаны дата рождения и воинское звание — именно от этих данных зависит автоматическое исключение из учёта.

Штрафы не отменяются

Автоматическое исключение по возрасту не отменяет ответственности за нарушения правил воинского учёта, зафиксированные ранее. Если человек нарушил правила до достижения предельного возраста, этот вопрос придётся урегулировать отдельно даже после исключения.

Часть штрафов можно оплатить онлайн в «Резерв+»: нужно открыть раздел «Штрафы онлайн», подать заявление о признании нарушения, дождаться постановления ТЦК и СП и оплатить штраф. Если зафиксировано несколько нарушений, каждое урегулируют отдельно. Вопрос о неявке по мобилизационному распоряжению решают только через ТЦК и СП.

Если из-за нарушения правил учёта ТЦК и СП уже обратились в Нацполицию, это обращение останется в силе и после автоматического исключения из воинского учёта. Само нарушение также придётся урегулировать отдельно.

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