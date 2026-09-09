Судова практика підтверджує: територіальний центр комплектування не має права самостійно скасовувати висновок військово-лікарської комісії. Таке рішення ухвалює лише штатна або Центральна ВЛК, а незаконні накази військкоматів успішно оскаржують через суд.

Судова практика щодо ТЦК підтверджує, що територіальний центр комплектування не має повноважень самостійно скасовувати висновок військово-лікарської комісії (ВЛК). Скасувати чи переглянути таке рішення може лише штатна або Центральна військово-лікарська комісія.

Про це йдеться в аналізі судової практики «Судово-юридичної газети». У справі № 320/26731/25 територіальний центр комплектування самовільно видав наказ про скасування попереднього висновку ВЛК про непридатність до служби та повернув чоловіка на військовий облік. Суд постановив, що начальник військкомату таких повноважень не має, а відомості про виключення з обліку зобов'язали відновити.

Юристи нагадують: сам факт встановленої інвалідності не є автоматичною підставою для виключення з військового обліку. За Законом «Про військовий обов'язок і військову службу» виключити можна лише через припинення громадянства, досягнення граничного віку, смерть, визнання безвісти зниклим — або якщо ВЛК ухвалила рішення про повну непридатність. Інвалідності в цьому переліку немає, тож людина формально залишається військовозобов'язаною.

Водночас висновок «придатний» жодним чином не дає ТЦК права на примусову мобілізацію людини з інвалідністю. Закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постанова уряду № 560 гарантують недоторканність людей з будь-якою групою інвалідності. Призвати такого громадянина можна виключно за його особистим бажанням і лише на контрактну службу.

Судова практика знає й інші показові рішення. У справі № 440/2188/25 ТЦК мобілізував «придатного» чоловіка, який мав II групу інвалідності. Апеляційний суд встановив, що під час огляду лікарі не провели необхідних досліджень і неправильно оформили медичну карту. Рішення ВЛК скасували та зобов'язали провести повторний огляд.

У справі № 946/7583/25 чоловіка з III групою інвалідності визнали придатним. Він подав скаргу до Центральної ВЛК, проте отримав лише звичайний лист. Суд визнав таку бездіяльність протиправною та зобов'язав вищий орган належно розглянути скаргу, вивчити первинні документи й винести мотивовану постанову.

Як захистити свої права під час ВЛК

Аби мінімізувати ризики незаконної мобілізації, юристи радять насамперед перевірити свої дані в реєстрі «Оберіг» через застосунок «Резерв+». Якщо статус інвалідності не відображається, слід подати до військкомату відповідні довідки та написати заяву на відстрочку за порядком № 560.

Під час проходження медкомісії надайте лікарям усі документи, що стали підставою для встановлення інвалідності, і стежте, щоб скарги фіксувалися у медичній картці. Якщо лікарі проігнорували захворювання і видали висновок «придатний», його треба оскаржити — спершу до вищої штатної ВЛК або Центральної ВЛК, вказавши, які документи не врахували та які процедури порушили. Якщо це не допомогло, громадянин має право звернутися до суду, який перевірить законність дій комісії.

Важливо пам'ятати: навіть якщо військовозобов'язаний оновив фактичну адресу в «Резерв+» і сформував електронне направлення на ВЛК, на медогляд його все одно чекатимуть за місцем офіційної реєстрації, а не там, де він фактично живе. Після переїзду потрібно протягом семи днів стати на облік за новим місцем проживання.

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