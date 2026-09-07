Виключеним із військового обліку чоловікам юрист радить не платити штраф від ТЦК одразу: добровільна оплата може повернути їх у базу призовників.

Право ТЦК призивати військовозобов'язаних знову опинилося в центрі судових спорів, однак для чоловіків, яких багато років тому виключили з військового обліку, головна небезпека криється не в повістці, а в їхніх власних діях. Юристи попереджають: навіть добровільна сплата штрафу від ТЦК за неявку може коштувати їм статусу, який вони здобували роками, і стати головним козирем військкомату в суді.

Ідеться про технічні помилки в реєстрі "Оберіг". Через збої системи чоловіків, яких давно комісували, масово ставлять у розшук поліції за запитом ТЦК. Замість того щоб розв'язати проблему, багато хто намагається вийти зі становища найшвидшим способом — визнати провину і сплатити штраф. Як пояснив юрист Владислав Дерій у коментарі Новини.LIVE, саме це часто стає фатальною юридичною помилкою.

Наприклад, людина з інвалідністю намагається оформити відстрочку просто у смартфоні. Однак згідно зі статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право на такий захист мають лише військовозобов'язані. Натискаючи кнопку оформлення відстрочки, виключений з обліку чоловік фактично вчиняє дії призовника.

Юрист наголошує: громадяни, виключені з обліку за статтею 37 профільного закону, взагалі не підлягають мобілізації, не повинні проходити ВЛК чи оновлювати дані. Тож будь-яка спроба "виправити" ситуацію через застосунок лише погіршує становище.

Чому не можна платити штраф одразу

Проблема загострюється, коли через ігнорування повістки система виставляє статус "у розшуку". Це означає, що згідно зі статтями 259 і 262 КУпАП керівник ТЦК надіслав до поліції запит про адміністративне затримання. Частина чоловіків вирішує піти на компроміс і просто сплатити штраф, аби зняти напругу, — але юристи категорично проти такого підходу.

"Якщо ТЦК винесе щодо вас постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, добровільна сплата цього штрафу без його оскарження юридично означає вашу згоду зі скоєним правопорушенням", — пояснює адвокат.

Це може стати перешкодою в майбутньому судовому процесі, де чоловік вимагатиме внести дані про виключення з обліку в "Оберіг". Добровільно оплачена квитанція зіграє проти нього: "Позивач своїми діями підтвердив статус військовозобов'язаного, сплатив штраф за неявку і сам просив відстрочку. Отже, рішення 2017 року втратило актуальність", — так звучить типова аргументація військкоматів у суді. Людина, яка не стоїть на обліку, апріорі не може порушити його правила.

Що робити, якщо знову поставили на облік і наклали штраф

Будь-яку постанову про порушення за статтями 210 або 210-1 КУпАП треба оскаржувати в суді протягом десяти днів — відповідно до статті 289. Замість компромісів із ТЦК юристи пропонують чотири варіанти зняття розшуку:

написати в службу технічної підтримки "Резерв+";

надіслати заяву про закриття справи Укрпоштою;

особисто прийти до ТЦК і надати пояснення про свій статус у разі складання протоколу;

визнати правопорушення в застосунку, щоб отримати постанову й одразу її оскаржити.

Оптимальний перший крок — надіслати поштою паперового листа до ТЦК із копіями документів за 2017 рік і вимогою зняти статус розшуку та виправити дані про військовозобов'язаного.

"Не сплачуйте штраф добровільно, якщо постанова ще не винесена або строк її оскарження (10 днів) не сплив. Оскаржуйте її в суді. Ваша юридична стратегія має ґрунтуватися на тому, що ви виключені з військового обліку, а статус "відстрочка" у "Резерв+" виник виключно як технічний наслідок помилки ТЦК, яка змусила систему сприймати вас як військовозобов'язаного", — підсумував юрист.

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