Прості рецепти закусок без зайвого клопоту завжди рятують, коли бракує часу — і мариновані гриби за 10 хвилин саме з таких. Вони виходять ніжними, ароматними та в міру пікантними, а готувати їх можна напередодні свята чи до буденної вечері. Рецептом поділилася фудблогерка Ксенія Радостіна.

Рецепт маринованих грибів за 10 хвилин

Для приготування знадобляться найпростіші інгредієнти, які майже завжди є вдома:

  • печериці — 500 г;
  • вода — 500 мл;
  • оцет 9% — 2 ст. л;
  • цукор — 1 ч. л;
  • сіль — 1 ч. л з гіркою;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • перець горошком — 6–8 шт.;
  • олія — 2 ст. л;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • цибуля — 1 шт.

За бажанням можна додати зерна гірчиці, коріандр або кріп — це зробить смак закуски ще виразнішим.

мариновані гриби

Спосіб приготування

  1. Гриби промийте, великі розріжте навпіл. У каструлю влийте воду, додайте сіль, цукор, перець горошком, лавровий лист та олію, доведіть до кипіння.
  2. Додайте шампіньйони і варіть 5–7 хвилин після закипання. Вимкніть вогонь і додайте оцет, подрібнений часник та зелену цибулю.
  3. Перекладіть гриби разом із маринадом у миску або банку й охолодіть. Додайте нарізану цибулю та кріп.

Вже через 30–60 хвилин закуску можна подавати до столу, а через кілька годин мариновані гриби стануть ще смачнішими та ароматнішими. Зберігати готову страву варто в холодильнику.

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