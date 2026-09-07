Мариновані гриби можна приготувати всього за 10 хвилин — це швидка й ароматна закуска з простих інгредієнтів.

Прості рецепти закусок без зайвого клопоту завжди рятують, коли бракує часу — і мариновані гриби за 10 хвилин саме з таких. Вони виходять ніжними, ароматними та в міру пікантними, а готувати їх можна напередодні свята чи до буденної вечері. Рецептом поділилася фудблогерка Ксенія Радостіна.

Рецепт маринованих грибів за 10 хвилин

Для приготування знадобляться найпростіші інгредієнти, які майже завжди є вдома:

печериці — 500 г;

вода — 500 мл;

оцет 9% — 2 ст. л;

цукор — 1 ч. л;

сіль — 1 ч. л з гіркою;

часник — 2–3 зубчики;

лавровий лист — 1–2 шт.;

перець горошком — 6–8 шт.;

олія — 2 ст. л;

зелена цибуля — за смаком;

цибуля — 1 шт.

За бажанням можна додати зерна гірчиці, коріандр або кріп — це зробить смак закуски ще виразнішим.

Спосіб приготування

Гриби промийте, великі розріжте навпіл. У каструлю влийте воду, додайте сіль, цукор, перець горошком, лавровий лист та олію, доведіть до кипіння. Додайте шампіньйони і варіть 5–7 хвилин після закипання. Вимкніть вогонь і додайте оцет, подрібнений часник та зелену цибулю. Перекладіть гриби разом із маринадом у миску або банку й охолодіть. Додайте нарізану цибулю та кріп.

Вже через 30–60 хвилин закуску можна подавати до столу, а через кілька годин мариновані гриби стануть ще смачнішими та ароматнішими. Зберігати готову страву варто в холодильнику.





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