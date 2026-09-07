Прості рецепти закусок без зайвого клопоту завжди рятують, коли бракує часу — і мариновані гриби за 10 хвилин саме з таких. Вони виходять ніжними, ароматними та в міру пікантними, а готувати їх можна напередодні свята чи до буденної вечері. Рецептом поділилася фудблогерка Ксенія Радостіна.
Рецепт маринованих грибів за 10 хвилин
Для приготування знадобляться найпростіші інгредієнти, які майже завжди є вдома:
- печериці — 500 г;
- вода — 500 мл;
- оцет 9% — 2 ст. л;
- цукор — 1 ч. л;
- сіль — 1 ч. л з гіркою;
- часник — 2–3 зубчики;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- перець горошком — 6–8 шт.;
- олія — 2 ст. л;
- зелена цибуля — за смаком;
- цибуля — 1 шт.
За бажанням можна додати зерна гірчиці, коріандр або кріп — це зробить смак закуски ще виразнішим.
Спосіб приготування
- Гриби промийте, великі розріжте навпіл. У каструлю влийте воду, додайте сіль, цукор, перець горошком, лавровий лист та олію, доведіть до кипіння.
- Додайте шампіньйони і варіть 5–7 хвилин після закипання. Вимкніть вогонь і додайте оцет, подрібнений часник та зелену цибулю.
- Перекладіть гриби разом із маринадом у миску або банку й охолодіть. Додайте нарізану цибулю та кріп.
Вже через 30–60 хвилин закуску можна подавати до столу, а через кілька годин мариновані гриби стануть ще смачнішими та ароматнішими. Зберігати готову страву варто в холодильнику.
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