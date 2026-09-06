Оладки з кабачків — це швидка літня страва, яка виходить особливо хрусткою завдяки пармезану та правильному позбавленню кабачків зайвої вологи.

Овочеві оладки по-корейськи ми вже публікували — а оладки з кабачків готуються ще простіше й виходять із хрусткою золотистою скоринкою.

Оладки з кабачків — це універсальна літня страва: її можна подавати як закуску, гарнір або навіть перекус. Кабачок на 95% складається з води, тому головний секрет смачних оладок — позбутися зайвої вологи, інакше вони вийдуть м'якими та водянистими. У цьому рецепті до кабачків додають пармезан, часник і кукурудзяний крохмаль, завдяки чому оладки з кабачків виходять хрусткими зовні та ніжними всередині.

Інгредієнти для оладок з кабачків

3 (або більше) невеликих кабачки — приблизно 900 г;

2 чайні ложки солі (розділити), плюс ще трохи;

1 велике яйце;

3 зубчики часнику, дрібно посічені;

50 г дрібно натертого пармезану (приблизно ½ склянки);

40 г кукурудзяного крохмалю (приблизно ⅓ склянки);

30 г панірувальних сухарів панко (приблизно ⅓ склянки);

¼ чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;

180 мл рослинної олії (приблизно ¾ склянки);

томатний соус (маринара) — для подачі.

Як приготувати оладки з кабачків: покроково

Натріть кабачки на великій тертці. Викладіть у друшляк або сито, посипте 1 чайною ложкою солі та перемішайте. Залиште над мискою або раковиною приблизно на 15 хвилин, щоб сіль витягнула зайву вологу.

Перекладіть кабачки на чистий сухий кухонний рушник і ретельно відіжміть якомога більше вологи. Пересипте в середню миску (має вийти приблизно 2 щільні склянки). Додайте яйце та часник. Потім додайте пармезан, кукурудзяний крохмаль, панірувальні сухарі, перець і 1 чайну ложку солі. Перемішайте гумовою лопаткою до однорідності, збираючи масу зі стінок миски.

У сковороді діаметром 25 см розігрійте олію на середньому вогні. Перевірте температуру, кинувши маленький шматочок тіста — навколо нього одразу мають з'явитися великі бульбашки.

Набирайте по 2 столові ложки тіста й розплющуйте руками в тонкі диски. Обережно викладайте в олію та смажте, не чіпаючи, поки краї не стануть золотистими, приблизно 2 хвилини. Переверніть і смажте ще 1–2 хвилини до золотистої скоринки з другого боку.

Перекладіть оладки на деко з решіткою й одразу посоліть дрібкою солі. Повторіть із рештою тіста. Подавайте теплими разом із томатним соусом.

Подавайте оладки з кабачків теплими — найкраще одразу після смаження, поки вони хрусткі. Окрім томатного соусу підійдуть дзадзикі, ранч або гострий майонез. Залишки зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику 4–5 днів, хоча після розігрівання вони будуть менш хрусткими. Оладки можна заморозити до 3 місяців, але перед розігріванням їх слід розморозити в холодильнику.

Раніше Politeka повідомляла, простий рецепт кабачків у духовці.

Також Politeka писала, як приготувати ідеальні оладки на кефірі.

Як повідомляла Politeka, пухкі оладки на кефірі виходять особливо ніжними.