Олів'є без майонезу — це простий рецепт, який дозволяє зберегти улюблений смак святкового салату без зайвих жирів. Про це розповідають на Instagram-сторінці дієтолога Юлії Драгулової.

Прості рецепти без зайвих інгредієнтів завжди стають у пригоді — особливо коли хочеться приготувати улюблений салат швидко й без шкоди для фігури. Нутриціологиня Юлія Драгулова пропонує рецепт олів'є без майонезу, який зберігає знайомий смак без зайвих жирів.

Інгредієнти для олів'є без майонезу

Для приготування знадобляться прості продукти: відварене куряче філе — 150 г, два варені яйця, варена картопля — 200 г, солоний огірок — 150 г, одна варена морква та 100 г консервованого горошку.

Замість жирного майонезу для заправки беруть 60 г сметани 15% жирності та половину чайної ложки гірчиці. Така комбінація додає салату легкої кислинки і робить його значно менш калорійним.

Як приготувати салат

Усі інгредієнти нарізають кубиками й додають горошок. Для соусу сметану змішують із гірчицею, після чого заправляють салат і ретельно перемішують. Якщо овочі та філе відварити заздалегідь, на приготування піде кілька хвилин.

Скільки калорій у корисному олів'є

За підрахунками нутриціологині, салат містить близько 770 ккал, 68,5 г білка, 25,6 г жирів і 1,6 г вуглеводів. Для порівняння: класичний олів'є з майонезом зазвичай виходить значно калорійнішим саме через жирну заправку.

Чому варто відмовитися від майонезу

Майонез — дуже енергетично щільний продукт, тож салат із ним швидко стає «важким». У поєднанні з картоплею, м'ясом та яйцями виходить страва з високим вмістом жирів, що не підходить людям із харчовими обмеженнями. Крім того, олів'є з майонезом швидше псується поза холодильником, а сам соус своїм сильним смаком може приглушувати овочі, зелений горошок і мариновані компоненти.





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